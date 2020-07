Catalina y Bonfilio se quedan en la calle, y arriesgan su salud durmiendo en hospitales Covid en busca de refugio

La pareja de adultos mayores pide diariamente dinero en el centro de Culiacán para subsistir. A veces les alcanza para pagar una noche en una casa de huéspedes pero cuando no, pasan las noches en el Hospital Civil o el Hospital General, arriesgando su salud porque ambos nosocomios son para la atención de pacientes con Covid-19

Karen Bravo

Catalina y Bonfilio se quedaron en la calle en plena pandemia de coronavirus. Ambos vivían en un albergue para adultos mayores en la colonia 7 Gotas, ubicado al sur de Culiacán, pero fueron desalojados. Desde entonces pasan las noches en el Hospital Civil o el Hospital General arriesgando su salud porque ambos nosocomios atienden a pacientes con Covid-19.

Catalina narró que la semana pasada Bonfilio, su esposo, fue desalojado del albergue donde lo cuidaban mientras ella vendía chicles en el crucero de Álvaro Obregón e Ignacio Zaragoza en el centro de la ciudad.

“Llego el sábado, me lo tienen afuera y él no puede estar mucho en el sol porque tiene coágulos en la cabeza y yo no tengo recursos para andarlo alimentando, tengo que pedir para alimentarlo, para la comida, para pañales, para llevarlo con el médico y no tengo recursos para eso”, lamentó.

Bonfilio está postrado en una silla de ruedas, perdió la memoria y casi no puede hablar, esto consecuencia de una golpiza que recibió hace seis años.

“Todas las noches se anda quejando de un dolor de los coágulos, de la sangre que tiene... pues ahí andamos dándole una pastillita”, narró su esposa.

Además de ser desalojados, Catalina y Bonfilio se quedaron sin ropa y sin los ahorros que habían juntado para poder aportar al albergue y que les dieran comida.

“Todos los días ando con la misma ropa, la lavo y me la pongo, la de él también la agarro y la lavo y se la vuelvo a poner porque nos dejaron sin ropa, me robaron tres mil pesos, me robaron un teléfono, me robaron tres mil pesos de lo que he estado juntando yo ahí para tratar de mantenerlo, estarle llevando alimento al albergue”, explicó.

Diario Catalina busca el sustento para mantenerse, si no junta lo suficiente pasan la noche en hospitales y cuando tuvo suerte en el día, les alcanza para dormir en una casa de huéspedes.

“Me voy al Hospital General, al Hospital Civil porque no tengo recursos yo para estar pagando cuarto con él”, narró.

“Anoche una señora nos regaló 150 pesos y me lo traje acá en una casa de huéspedes, acá del mercadito para arriba y cuando no tenemos nos vamos al Hospital General, al Hospital Civil porque no tenemos”, comentó.

Catalina solicita ayuda de la ciudadanía para poder subsistir y atender médicamente a Bonfilio. Puede contactarla al teléfono 6677867004.