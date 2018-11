PALENQUE CULIACÁN

Causa furor Calibre 50 en Culiacán

Tras ocho años de no tocar en su tierra, la agrupación sinaloense abarrota en su totalidad el palenque en el segundo día de presentaciones

Leopoldo Medina

Después de ocho años de no presentarse en su tierra, Calibre 50 arribó al Palenque Culiacán la noche del viernes, causando furor ante un público que abarrotó por completo el recinto, deseoso de escuchar al grupo que recientemente fue galardonado con un Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Norteño.

“Andamos como niños con juguete nuevo, estamos felices por esta premiación, y llega un momento en el que no te la crees tanto, esto por tanto ajetreo que se te olvida, pero cuando te acuerdas de nuevo se vuelve a sentir igual de bonito que cuando te lo entregaron”, expresó el vocalista Edén Muñoz, durante la rueda de prensa que ofrecieron a medios.

El vocalista compartió también que este es el primer Latin Grammy que reciben en sus ocho años de carrera ininterrumpida, cerrando de la mejor manera con este premio este 2018.

Edén Muñoz señaló además que en su trabajo como agrupación dentro de la música, siempre se ha distinguido por brindar a su público un contenido de calidad, el cual se puede apreciar en sus discos y videos musicales en los cuales no escatiman, sobre todo al tener su propia productora llamada Andaluz Music y Andaluz Films.

“Con nuestros videos siempre tratamos de retratar lo mejor, lo más bonito que tiene Sinaloa, lo hemos hecho muchas veces, igual en todos los lugares que se prestan como Yucatán, Jalisco, Chiapas, Durango, y creo que la gente se lo merece”, resaltó Edén.

Respecto a la elección de sus temas para llevarlos como sencillos buscando den buenos resultados tal y como pasó con El corrido de Juanito que les permitió ganar el Latin Grammy, Edén destacó que muchos de los temas son elegidos basándose más en la corazonada de que al público lo pueda atrapar y hacer suyo el tema, llevando en él siempre un mensaje positivo.

“De Sinaloa siempre se va escuchar lo malo, pero uno puede revertir esa parte, ser la parte neutral respecto a eso malo que muchos ven como una cultura y que se vive en todo el País, y si bien es algo que no se puede cambiar, sí puedes neutralizarlo con un mensaje positivo, eso lo tenemos muy claro, y lo aplicamos en nuestros videos y canciones”, indicó Edén.

Con nuevos proyectos

Este año, los integrantes de Calibre 50 lo cerrarán descansando en casa con sus familias, tomándose unas vacaciones, después de una larga temporada de mucho trabajo, cosechando más éxitos, creando música, dando conciertos y grabando videos.

“No somos muchos de hacer planes para el futuro porque este es muy incierto, mejor trabajamos al día y lo disfrutamos, estos dos meses son fechas muy queridas por nosotros, y qué mejor que venir a cantar a la tierra donde empezó todo como un hobbie hasta lograr que Calibre 50 trascienda hasta ser lo que es hoy en día, gracias al público”, resaltó Edén.

“Antes de las vacaciones cerraremos unas presentaciones que tenemos en Estados Unidos, para después de descansar a partir del 23 y hasta finales de enero, para posteriormente empezar a elegir temas, que hay que decirlo, muchos de ellos son de compositores sinaloenses porque nos gusta apoyar el talento sinaloense”, precisó Edén.

Ya en el escenario la euforia de sus seguidores se desató al escuchar la primera canción del grupo Culiacán vs Mazatlán, tema que grabaron a dueto con Gerardo Ortiz, y quienes al grito de “así suena Calibre 50” fueron ambientando al público, que con gritos y aplausos agradecieron su presencia.

“Muchas gracias Culiacán por estar con nosotros esta noche, no saben el placer que es estar aquí después de ocho años de no haber tocado en nuestra tierra, hoy la vamos a pasar muy bien chin..”, expresó Edén, avivando más el grito de las féminas.

Para ponerlos a bailar, llegó el tema de Las ultras, que a gritos de salud, la agrupación brindó con sus seguidores invitándolos a vivir la fiesta, seguido de Mitad y mitad.

Luego llegó el momento de ponerse romántico complaciendo a su público, principalmente a las chicas bellas, a quienes les cantaron los temas Mi sorpresa fuiste tú, Amor del bueno, Siempre te voy a querer, y Préstamela a mí y Aunque ahora estés con él, este último, tema de Ricardo Montaner.

¡Mexicanos hasta el tope!

Los corridos también formaron parte de la lista de piezas que interpretó la agrupación, entre ellos Se volvió a pelar mi apá, y uno de los más esperados de la noche El corrido de Juanito, con el que se recuerda a aquellos que han dejado atrás su tierra y familia por vivir el sueño americano yq ue les dio recientemente

“De botitas y sombrero me ven muy seguido por el freeway, jardinero, cocinero igual me la rifo dirán anyways, y aunque me miren pa' abajo la cara levanto, empinándome un bote, como quiera soy amigo y también mexicano, mexicano hasta el tope”, cantaba a una sola voz las cientos de personas que acompañaron a Edén, Armando Ramos, Érick y Alejandro en su retorno a la tierra que los vio nacer como agrupación.