Cautiva Ximena SariÃ±ana en su regreso a CuliacÃ¡n

FESTIVAL PURO SINALOA

Cautiva Ximena Sariñana en su regreso a Culiacán

Tras unos meses de estar fuera de los escenarios, la cantante retomó su carrera, reencontrándose una vez más con los sinaloenses, acompañada ahora con una big band

Leopoldo Medina

Ximena Sariñana, la cantante mexicana considerada una de las grandes voces del pop rock folk femenil de nuestro país, regresó a Culiacán acompañada de su big band, regalando una velada inolvidable, dentro del marco del Festival Cultural Puro Sinaloa 2018.

Tras varios meses de ausencia de los escenarios por motivo de su embarazo, la intérprete de 32 años retomó sus presentaciones a partir de agosto, compaginando su carrera en la música, con su ahora faceta como madre.

Fue en punto de las 18:00 horas que la intérprete de “La vida no es fácil” y “No todo lo puedes dar” subió al escenario, abriendo su presentación con el tema “Delirio” acompañada únicamente con el sonido del piano.

Luego llegó “You don’t love me” que a ritmo de jazz y con el sonido característico de su voz, Ximena fue envolviendo al respetable en un ambiente de romanticismo.

“Muchas gracias, que bonito Culiacán, quiero darles las bienvenida a este concierto, el cual es muy diferente a lo que generalmente vengo haciendo, y muchísimas gracias al Festival Cultural Sinaloa por haberlo organizado, porque sin ellos, quien sabe cuando hubiera pasado esto, gracias por venir y ojalá que disfruten de esta noche” expresó la cantante.

Ante más de 2 mil 500 personas que se dieron cita al concierto, Sariñana continuó su presentación con un repertorio musical en su mayoría títulos en ingles, interpretando esta vez los “My funny valentine” y “Love Again”.

Luego llegó el tema “The way you look tonight” melodía que hiciera famosa el gran Sinatra, interpretada de manera magistral por los más de 10 músicos que acompañaban a la jalisciense en su regreso a Culiacán, destacándose los solos de piano, sax, batería y trombón.

PARA SABER

Como autora, Ximena ha creado los temas Sin ti no puede estar tan mal, en coautoría con Áureo Baqueiro; La vida no es fácil; Ruptura, escrita en colaboración con Mario Domm; No vuelvo más, en coautoría con Leonardo de Deus; Suerte, escrita en colaboración con Jason Mraz, James Fagan y Marie Caillat; Echo Park, en coautoría con Greg Kurstin; Different, escrita en colaboración con Timothy Armstrong, Mediocre, entre otros.

A lo largo de su trayectoria, la actriz, cantante y compositora ha colaborado con artistas como Jason Mraz, Miguel Bosé, Ana Torroja, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Volovan y Jarabe de Palo, entre otros. Además, ha sido “telonera” de intérpretes como Coldplay, Sara Bareilles y Juanes, y ha participado como jurado en dos temporadas de México tiene talento, versión nacional de America´s Got Talent.

Gracias a la gira promocional de su álbum No todo lo puedes dar, ha pisado escenarios como el del Estéreo Picnic (Colombia), junto a artistas de la talla de Florence and the Machine, Noel Gallagher y Alabama Shakes.