Cayetano no lo dudó: vio llamas y rescató a Alexia de la Guardería ABC; se reúnen luego de 10 años

Un hombre limpiaba vidrios en un crucero cercano al lugar, y auxilió a los pequeños aquella tarde al ver el humo proveniente del local donde se situaba la guardería, así fue como pudo rescatarlos

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Después de 10 años, Alexia se reencontró con Cayetano, un hombre que le salvó la vida cuando ella tenía apenas dos años de edad, de acuerdo con el Proyecto Puente.

Alexia Ortiz es una guerrera sobreviviente del incendio en la Guardería ABC; un lamentable hecho en el que murieron 49 niños, que sacudió a Sonora y el mundo el 5 de junio de 2009.

Un hombre que trabajaba limpiando vidrios en un crucero cercano al lugar auxilió a los pequeños aquella tarde al ver el humo proveniente del local donde se situaba la guardería.

Fue así como salvó la vida de la menor en un hecho que para ella significó volver a ver la luz y por el que hasta ahora lo sigue llamando “héroe”.

A través de sus redes sociales, Alexia compartió el reencuentro “gracias a Dios, por supuesto, y a un gran héroe que me salvó la vida, hoy puedo ser quien soy. Una niña con muchos planes en esta vida, amo la música, amo cantar y actuar.

“Después de 10 años volví a encontrarme con él, con hombre que dio la vida por mí y muchos compañeros más”.

También escribió: “al vernos los dos frente a frente, corrimos y nos abrazamos y él me miraba, me miraba con lágrimas en sus ojos. No saben la sensación de escuchar su corazón junto al mío, fue algo que hace mucho no me pasaba pues estaba de nuevo en los brazos que un día me salvaron del fuego”.

En las fotografías se observa a Cayetano y Alexia sonrientes, felices y abrazados. La pequeña y su familia le ofrecieron un regalo (gorra) que abrió y usó en ese mismo instante.