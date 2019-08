Dr. Giordano Pérez Gaxiola

Cazar mitos es tomar mejores decisiones

.

Dr. Giordano Pérez Gaxiola

21/08/2019 | 04:06 AM

Mis amigos de la Fundación Epistemonikos me apodaron “CazaMitos” porque en muchas de las columnas que escribo evalúo la veracidad de afirmaciones que se hacen sobre la salud: que si tal medicamento sirve; que si tal alimento ayuda; que si tal aparato causa cáncer. Algunas resultan reales, otras son mitos. Esto lo hago porque siento que como médico tengo la obligación moral de tratar de informar y educar. También porque es algo que me gusta hacer. Y el apodo me encantó.

Algunas veces había pensado que la forma de evaluar alguna afirmación se extiende más allá de la salud. El pensamiento crítico es algo que se debe fomentar en todas las ramas y a todas las edades. Esto fue el tópico que apareció hace unos días en la revista Nature (1). En el artículo publicado, 24 investigadores abogan por la enseñanza de varios conceptos que se deberían entender para no creerse todo lo que se escucha ni todo lo que se lee. Idealmente, mencionan, estos conceptos deberían incrustarse en la educación de todas las personas a todas las edades.

Los conceptos se dividen en tres grandes grupos: las afirmaciones, las comparaciones y las decisiones. Primero, las afirmaciones sobre los efectos de cualquier intervención deben estar apoyadas en pruebas generadas por comparaciones justas. Algunas afirmaciones pueden ser veraces. Otras tal vez no sean creíbles, no porque estén incorrectas, sino porque pudiera no haber pruebas suficientes como para creerlas. Segundo, los estudios que evalúan cualquier intervención deben hacer comparaciones justas, minimizando la subjetividad, los sesgos, y el papel que puede jugar el azar. Tercero, las decisiones deben tomarse haciendo un juicio que considere el problema que enfrentamos, qué tan aplicables en nuestro contexto son las pruebas de los estudios que se han realizado, y el balance entre los beneficios, los riesgos, y los costos de alguna intervención.

Este marco de referencia puede aplicarse no sólo a la medicina, sino a muchas otras áreas del conocimiento adaptando los conceptos a cada rama. Con esto en mente se creó el sitio web thatsaclaim.org (That’s a claim = Ésa es una afirmación). En esa página se pueden consultar ya todos los conceptos, de una forma sencilla y amigable, para pensar críticamente sobre afirmaciones acerca de intervenciones en agricultura, educación, medio ambiente, salud, administración, bienestar social, y terapia del lenguaje. Y en un futuro cercano aparecerán los de intervenciones económicas, desarrollo internacional, nutrición, salud planetaria, vigilancia y veterinaria.

Volviendo al apodo de “CazaMitos”, aunque lo agradezco no creo que sea algo que yo merezca. Mejor es que cada uno de nosotros sea un CazaMitos para tomar mejores decisiones. La página That’s a claim, del proyecto InformedHealthChoices.org con el apoyo de Epistemonikos, es un paso para lograrlo.

1

Aronson JK, et al. Key concepts for making informed choices. Nature

572, 303-306 (2019).