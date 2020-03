CCE propone al gobierno decálogo para mitigar impacto económico del Covid-19

Carlos Álvarez

El Consejo Coordinador Empresarial pidió al Gobierno federal 10 medidas que calificó como “contundentes e inmediatas”, para evitar la disminución drástica de la inversión en México, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, y preservar 21 millones de empleos.

En un comunicado, detalló que las medidas se agrupan en cinco frentes. En ellas destaca la recomendación al Gobierno federal de abandonar el objetivo de lograr el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de superávit primario.

No obstante que, aun cuando el CCE se pronunció a favor de mantener el esfuerzo de austeridad y disciplina en el manejo de las finanzas públicas, consideró que ante la contingencia de la pandemia del COVID-19, los recursos que se liberen deben utilizarse para apoyar la reactivación de la economía. “Si es necesario, tomar deuda de una forma responsable”.

El Consejo solicitó también a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador asegurar la liquidez en el mercado financiero; y fortalecer el Acuerdo de Inversión en Infraestructura entre el sector privado y el gobierno.

Lo urgió a “anunciar de inmediato el plan de inversiones del sector privado en el sector energético”.

Otra medida que el CCE pidió es establecer la posibilidad de efectuar la deducción inmediata de las inversiones que las empresas realicen sin limitación geográfica alguna, durante el ejercicio de 2020.

Planteó que en los casos en que sea inevitable el recorte de puestos de trabajo, el gobierno otorgue apoyos del gobierno a las empresas con recursos fiscales, para que estos trabajadores tengan al menos un salario de subsistencia.

Pidió “respetar de forma irrestricta el Estado de Derecho, evitando las amenazas de cambios a las normas ya en operación para empresas que invirtieron en el sector eléctrico, y cambios inaceptables como consultas populares para inversiones que ya están hechas”.

El organismo empresarial también hizo un llamado al Gobierno federal a acelerar los pagos pendientes a proveedores de la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

“Es urgente el pago de pasivos a proveedores por productos y servicios ya entregados en cualquiera de los tres niveles de gobierno, federal, estatal o municipal”, demandó.

Consideró también que el gobierno federal debe apresurar las devoluciones pendientes del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las empresas y restaurar la compensación universal, ya que, afirmó, “las empresas necesitan más la liquidez que el gobierno, en este momento”.

El organismo empresarial se pronunció a favor de conformar un equipo con representación tripartita del sector privado, trabajadores y el gobierno para analizar el impacto económico, y determinar acciones a seguir en esta crisis económica.

Finalmente, expuso que se deben activar programas especiales de garantías para fortalecer algunos de los sectores más afectados, en que el papel contra cíclico histórico de la Banca de Desarrollo en situaciones de crisis es fundamental para preservar la planta productiva.

Horas antes, en la conferencia matutina, el Mandatario descartó que se vayan a reducir impuestos, pero garantizó que no habrá aumentos.

“Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no va a haber aumentos de nada en impuestos, ni impuestos nuevos, eso sí, mantener la misma política fiscal, no como antes, que había una crisis y a aumentar los impuestos, la llamada reforma fiscal que no fue más que aumentos de impuestos, eso no”, aseguró el político tabasqueño.