CDMX, Tlaxcala, Sonora, Campeche y BC, los estados con mayor aumento de muertes durante la pandemia

Hasta el 31 de agosto, ocurrieron 136 fallecimientos adicionales a los esperados por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, aunque nueve estados superaron ese registro

Animal Político

06/10/2020 | 08:50 AM

En cinco meses de pandemia de Covid-19, hasta el 31 de agosto, ocurrieron 136 fallecimientos adicionales a los esperados por cada 100 mil habitantes en México, pero al analizar la situación por cada entidad, nueve están por encima de esa cifra. Ciudad de México, Tlaxcala, Sonora, Campeche, Baja California, Estado de México, Morelos, Veracruz y Quintana Roo, son los estados de la República que superan la tasa nacional de exceso de mortalidad con cifras que van de 148 a 257 de muertes adicionales por cada 100 mil habitantes.

El exceso de mortalidad es el número adicional a las muertes “esperadas”, toda vez que en cada población, de acuerdo a sus características, ocurre prácticamente el mismo número de fallecimientos cada año, es decir, existe una tendencia a menos que ocurra un fenómeno que le afecte, como una guerra, una catástrofe natural o, como sucede ahora, una pandemia.

Animal Político y Proyecto Li publicaron que el exceso de mortalidad en cinco meses de pandemia asciende a 173 mil fallecimientos en todo el país. Esto al comparar el número de fallecimientos ocurridos entre el 1 de abril y el 31 de agosto de 2019 con respecto a 2020. Y significa que la tasa de exceso en el país se ubica en 136 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, al revisar la situación de cada estado, el panorama es contrastante. Mientras hay entidades por encima de esa cifra, Durango y Aguascalientes, registran una tasa de exceso de mortalidad de 40 por 100 mil habitantes, la más baja en todo el país; mientras que Querétaro y Nayarit tienen una tasa de 60 muertes en exceso por cada 100 mil habitantes.

La pandemia en los estados

La Ciudad de México fue la primera en reportar contagios de Covid y tiene la mayor población residente y flotante, sobre todo del Estado de México, factores que incrementan el riesgo de contagio y propagación y, por ende, hacen más complejo el manejo de la pandemia.

De acuerdo con el cálculo que se hizo para esta investigación, entre el 1 de abril y el 31 de agosto, la Ciudad de México tiene un exceso de mortalidad de 30 mil 815 fallecidos, que lo ubicaría con una tasa de 342 por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, Eduardo Clark, encargado de Tecnología de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México CDMX, explicó que habría que considerar a los no residentes, es decir, las personas que fueron atendidas y fallecieron en un hospital de la Ciudad de México, pero que vivían en otra entidad federativa.

Durante toda la pandemia, la proporción de personas no residentes que fallecieron en la CDMX se ubica en entre 28%-30%, mientras que en años previos la proporción era de 25%.

Sin embargo, por el momento no se conoce públicamente este dato con el resto de los estados, es decir, el número de personas residentes de un estado que fallecieron en otro, debido a que los datos obtenidos para esta investigación obedece al número de actas de defunción en los registros civiles que no tiene el dato de la residencia de cada persona fallecida.

Es por ello que, considerando el argumento de la Agencia Digital y restando esa proporción de los no residentes fallecidos en la CDMX, la tasa de exceso de mortalidad se ubicaría en 256 por 100 mil habitantes.

Pero aún con ello, la Ciudad de México estaría a la cabeza en el número de muertes adicionales, pero para la Agencia Digital, este dato mide solo “la tasa de penetración de la pandemia, no letalidad”.

La tasa de fatalidad de caso, que significa el número de casos positivos que derivan en defunción, en el caso de la CDMX “la gente se infecta más, pero el porcentaje de fallecimientos es menor al de otras entidades federativas. Hubiera sido catastrófico todo lo que podría haber ocurrido en la Ciudad, pero aún con exceso de mortalidad, si tuviéramos la tasa de fatalidad de caso, sería peor”, afirma Eduardo Clark.

Tlaxcala, una entidad con un millón 380 mil habitantes, registró del 1 de abril al 31 de octubre, 3 mil 540 muertes más en 2020 que en comparación con el mismo periodo de 2019. Lo que representa una tasa de exceso de mortalidad de 257 por cada 100 mil habitantes.

Del total de fallecidos adicionales, solo mil 32 tuvieron confirmación de Covid, lo que representa 29% del total de muertes adicionales registradas en el estado.

Tlaxcala fue la última entidad en registrar el primer caso de Covid, el 25 de marzo, tras la llegada de la pandemia de Covid al país con un primer caso el 27 de febrero. Hasta este 4 de octubre tenía un acumulado de 7 mil 601 casos confirmados que lo ubica en el lugar 15 entre todo el país. Actualmente se encuentra en semáforo amarillo, a decir, tiene mayor apertura económica y de actividades generales.

En Sonora, el sétimo lugar en número de casos confirmados, con 24 mil 972 y 2 mil 891 fallecimientos con confirmación de Covid hasta este 4 de octubre, registró 6 mil 283 muertes en exceso, lo que representa una tasa de 204 por 100 mil habitantes.

Campeche fue la primera entidad en pasar a amarillo en el semáforo epidemiológico el pasado 14 de agosto, luego que en julio presentó el mayor pico de exceso de muertes, y al 31 de agosto sumó 1,982 fallecimientos adicionales.

También es la única entidad que actualmente se ubica en semáforo verde que, según la definición de la Secretaría de Salud, “se permiten todas las actividades, incluidas las escolares”.

En tanto, Baja California tiene 7 mil 22 fallecimientos adicionales hasta el 31 de agosto de 2020, de los cuales 3 mil 555 tuvo confirmación la Covid como causa de muerte, lo que significa 50%.

El mayor pico de exceso de muertes en la entidad ocurrió en mayo, con 3 mil 900, puesto que fue uno de los estados donde la propagación comenzó desde marzo, pero el número de fallecimientos ha bajado en los meses siguientes.

No podría atribuirse la totalidad de muertes al contagio del virus, puesto que, según expertos, también se consideran aquellos que tenían la sospecha de Covid, pero no fueron confirmados; quienes tenían otros padecimientos pero no fueron atendidos oportunamente, y los que fallecieron en sus casas por temor de acudir a un hospital.

Además, Animal Político publicó en septiembre que 1.5 millones de personas dejaron de ser atendidas en hospitales públicos, debido a que el sistema de salud estuvo enfocado en atender pacientes Covid, lo cual, también puede influir en los decesos de personas con otros padecimientos, señalaron expertos.