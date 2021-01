CEDH emite recomendación al Ayuntamiento de El Fuerte por detenido hallado muerto en barandilla

En la queja los familiares señalan que los agentes municipales no hicieron nada por auxiliar al detenido que falleció

José Abraham Sanz

EL FUERTE._ La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió una recomendación para el Ayuntamiento de El Fuerte, por el caso de una persona que fue hallada por sus familiares colgada y sin vida en una celda de la barandilla después de haber sido detenido por la Policía Municipal

Cuando los familiares entraron al área, ésta se hallaba sola y sin iluminación, los agentes no hicieron nada por auxiliar al detenido y éste presentaba visibles huellas de golpes, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación para la Presidente Municipal de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal.

La CEDH, en la recomendación 12/2020, detalla que la madre de la persona que fue detenida y luego falleció acudió a interponer la queja un día después del hecho.

“... el día 05 de julio de 2017 aproximadamente a las 13:00 horas (…) le llamó a elementos de policía municipal adscritos a la Sindicatura de Mochicahui, El Fuerte… esto para que detuvieran a (…), quien se encontraba en estado de ebriedad y drogado con pastillas de diasepán (Diazepam) supuestamente”, explica el documento, “... los cuales (policías) llegaron y lo detuvieron y lo trasladaron a barandilla en Mochicahui”.

“Como a las 8 de la tarde (…) se presentó ante la Sindicatura donde estaba detenido (…) para verlo, al llegar se encontraba todo cerrado y no se miraba ningún policía, ni personal las luces estaban apagadas siendo que (...) se encontraba adentro detenido, después de esperar como 10 minutos llegaron dos policías los cuales le dieron el acceso para pasar a los separos, y es cuando miran a (...) colgado ya sin vida”.

El familiar que interpuso la denuncia agregó que cuando los agentes bajaron el cuerpo del detenido éste ya no presentaba signos vitales, y tenía golpes en la cabeza.

“... al verlo los policías no trataron de hacer maniobras de resucitación ni nada por salvarle la vida (…) cuando llegó a la Sindicatura y le preguntó a los policías que si que había pasado, me contestan que lo dejaron sólo porque ellos habían salido y no había personal para que se quedara en la Sindicatura al resguardo del detenido, y que ya no podíamos pasar hasta que lo miraran los peritos…”, agrega el informe de la CEDH.

En sus informes, la Policía Municipal admite haber detenido a la persona que perdió la vida por “escandalizar en la vía publica y ocasionar daños en su domicilio” y que estaba bajo los efectos del alcohol y “tal vez de alguna droga”.

Que el detenido señaló que tenía mucho sueño y que cada media hora se verificaba y se le ofreció agua porque la celda es de mucho calor.

“En el momento de la detención el infractor fue remitido a una de las celdas, sin practicarle certificado médico, ya que en este tribunal de barandilla no contamos con personal médico, por lo que no tenemos fundamento legal para tal omisión”, dice el reporte.

Según la CEDH, al detenido se le violaron los derechos de la legalidad, por el incumplimiento a la obligación constitucional y convencional de garantizar el derecho humano a la vida de las personas privadas de la libertad personal en un centro de reclusión, y a la seguridad jurídica, por la prestación indebida del servicio público.