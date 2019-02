ARTE

Celebra Carlos Z con Híbridos 20 años creando arte

El artista mazatleco expone su obra en el Masin, alternando con el también expositor Luis Rochín, con su muestra Toda sensación ya es memoria

Leopoldo Medina

Haciendo uso de instalaciones, fotografía, pintura, video y muchas otras técnicas y formatos visuales, el artista mazatleco Carlos Z inauguró en el Museo de Arte de Sinaloa su exposición llamada Híbridos, alternando su muestra con la de su paisano Luis Rochín con su obra Toda sensación es ya memoria.

La muestra ubicada en la planta alta del recinto, deja ver en el trabajo de Carlos Z la intención de sacar los soportes de su purismo para "pervertirlos" a través del cruce o interacción con otros lenguajes, en la que el proceso tiene la capacidad de dar nuevas direcciones al planteamiento básico de una pieza.

"Estoy muy contento de estar en Culiacán con esta exposición, con la que celebro 20 años dentro del quehacer artístico, realizando esta inquietud que traigo de naturaleza, 20 años que defino como híbridos, debido a que en el trayecto del quehacer, de la concepción del arte, mi trabajo siempre ha mutado y evolucionado”, señaló el artista.

Destacó que como creador no está "casado" con la pintura, ni con la fotografía, ni con el dibujo, el video, la ilustración o el diseño gráfico, pero que al fusionarlas, dan en conjunto una mejor dirección a sus proyectos, con la sensibilidad de enfocarlos a cualquiera de las ramas antes mencionadas.

"De todas las disciplinas del arte, me inspiro en ellas y complemento mi trabajo a partir de cualquier proyecto que haga, llevándolo a la escultura, instalación, video, o pintura, puedo empezar con cualquier rama y esta misma me llevará a otra, convirtiéndose en un proyecto híbrido".

Una muestra multidisciplinaria

Híbridos, destacó Carlos Z, es una exposición en la que los asistentes podrán admirar cómo en este espacio confluyen de manera armónica obras hechas en acrílico, dibujos eróticos, ilustraciones, instalación, fotografía, proyecciones, escultura no convencional, piezas que abordan distintos temas que hablan por sí mismos.

Compartió que la exposición estará exhibiéndose en el museo durante tres meses, se contará con visitas guiadas, posiblemente ofrezca algunos conversatorios, talleres, esto para tener una convivencia con su público.

Consolida su quehacer artístico

Carlos recordó que inició su carrera hace 20 años como un artista urbano, diseñando iconografías de la cultura mexicana popular, ligada a su trabajo como diseñador gráfico, creando intervenciones en la calle.

"Creo que en 20 años he ido mejorando, aprendiendo muchas cosas más, logrando esa fusión de toda clase de materiales, pero creo que lo que más he disfrutado son los procesos de trabajo, me han enriquecido porque en este ámbito he sido una persona autodidacta, pero mi carrera con diseñador me ha ayudado a complementar esta faceta", indicó.

Después de Híbridos, ya está trabajando en el que será su próximo proyecto el cual llevará como tema principal el mar, del cual mostró un pequeña muestra dentro de la exposición, unos dibujos creados en un solo tono, omitiendo el color, la forma, los elementos, textura, para llegar a una simplicidad más sintetizada.

Se adentra en el océano

Respecto a la muestra que presenta el también artista mazatleco Luis Rochín con Toda sensación es ya memoria, él toma objetos y recupera materiales con diferente origen, que van desde el mar, la calle, archivos muertos u olvidados.

Cocos, libros, trozos de madera, todos ellos son devueltos convertidos en esculturas, pinturas y ensamblajes.

La obra invita al público a ponerse la escafandra del recuerdo y bucear en el océano de la memoria, revisitando las especies emocionales que habitan en las profundidades de su archivo, un catálogo de objetos para usarlos de carnada.