Celebra en grande su cumpleaÃ±os Yalitza Aparicio

Celebra en grande su cumpleaños Yalitza Aparicio

La actriz mexicana festeja sus 25 años de vida al lado de Alfonso Cuarón y el elenco de Roma

Noroeste / Redacción

Cumplir 25 años de vida suele ser un evento significativo para muchas personas, pero sin duda para la actriz mexicana Yallitza Aparicio llegar a esta edad será todo un acontecimiento, tanto por el momento que vive en su carrera, como por la forma en que lo celebró: junto con el director Alfonso Cuarón y el resto del elenco de la película, durante la presentación de Roma a la prensa en Los Ángeles, California.

“Hoy 11 de diciembre ( aún en los Ángeles) cumplí 25 años, fue un día increíble. Estoy muy agradecida y no me cansaré de agradecerle a todos los que me han apoyado durante todo este tiempo. Ha sido un festejo increíble, me divertí tanto al lado de unos seres maravillosos, que me han enseñado que se vale soñar y hacer esos sueños realidad”, comentó en la red social de Instagram.

“En ocasiones me han preguntado si cambiaría algo de mi vida, pero estoy 100 por ciento segura que no cambiaría nada, cada momento bueno o malo que viví me ha formado como soy y sé que la niña que nunca consideró todo esto una posibilidad y que no se dio el tiempo de soñar con algo así, porque en lo único que pensaba era encontrar algo ‘real’, hoy está envuelta en lágrimas de felicidad, esa felicidad que le llena el alma. Muchas gracias a todos los que se tomaron el tiempo de felicitarme y desearme lo mejor, es un hermoso detalle de su parte”.

La protagonista de Roma compartió varias fotos captadas durante el día, algunas en Disneylandia con sus seres queridos, otras del momento en que el elenco festejó su cumpleaños, mientras que Alfonso Cuarón también aprovechó para felicitarla en Twitter, con una foto del momento en que apagó las velas del pastel.