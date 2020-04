Celebra Iggy Pop 73 aÃ±os con el tema 'Family Affair'

ANIVERSARIO

Celebra Iggy Pop 73 años con el tema 'Family Affair'

Por su enorme carrera como solista se convirtió en una leyenda de la música, gracias a que compuso canciones que se convirtieron en clásicos como I Wanna Be Your Dog, Lust For Life o The Passanger

Noroeste / Redacción

22/04/2020 | 3:31 PM

Iggy Pop

Hace 73 años atrás nació Iggy Pop, que ya sea con The Stooges o por su enorme carrera como solista se convirtió en una leyenda de la música, gracias a que compuso canciones que se convirtieron en clásicos como "I Wanna Be Your Dog", "Lust For Life" o "The Passanger". A diferencia de muchos de su generación, el cantante se ha mantenido activo colaborando con músicos más actuales como Josh Homme, y en estos momentos tan complejos que estamos viviendo decidió festenar su cumpleaños lanzando música nueva, citó Vanguardia. Luego de estrenar el año pasado el álbum Free, uno de los discos más melancólicos de su carrera, Pop sorprendió a sus seguidores con un nuevo lanzamiento en Bandcamp, "Family Affair" se titula la canción. El material es una sofisticada canción donde el cantante de 73 años deja un toque de jazz y mucha melancolía por seis minutos. Tiene influencias de géneros como el funk, pues cuenta con la participación de Bootsy Collins en el bajo, conocido por trabajar con James Brown y con grupos como Parliament y Funkadelic. Sobre "Famuly Affair", Iggy dijo que dicha canción lo hizo sentir de maravilla, así que en estos momentos difíciles para todo el mundo, una buena opción es compartirla y escucharla. "(Esta canción) me hizo sentir bien y fue una buena compañía y esperaba que pudiera sacarlo y que fuera buena compañía para alguien más también". Por ahora la única manera de escucharla es a través de su cuenta oficial en Bandcamp. #Iggy Pop

#73 años

