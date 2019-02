Celebra Juan José Rodríguez 25 años de su tercera novela

Asesinato en una lavandería china puso al escritor mazatleco en el candelero de la literatura mexicana

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Juan José Rodríguez es el escritor más importante que ha nacido en Mazatlán en el Siglo 20, sus obras han sido publicadas por las editoriales más importantes del País: Random House Mondadori, Planeta, Océano, Alfaguara, Ediciones B, ERA.

La noche del viernes celebró en el Centro Cultural Multiversidad el 25 aniversario de Asesinato en una lavandería china, y fue comentada.

Para honrar la ocasión, el escritor mandó publicar el libro para que los lectores que no lo han leído tengan la oportunidad de adquirirlo y disfruten de este texto histórico para el puerto por haber sido la llave que llevó el nombre de Juan José Rodríguez y junto con él, el de Mazatlán, a los foros, revistas y libros de literatura mexicana.

Durante la presentación del libro se proyectó un largo fragmento de la película Reencarnación, una historia de amor dirigida por Eduardo Rosof basada en la novela Asesinato en una lavandería china.

El periodista Ariel Noriega afirmó que Asesinato en una lavandería china, escrito en 1994, puso a Juan José Rodríguez en el escaparate de la literatura nacional.

“Este fue el primer libro que llegó a mis manos cuando me instalé en Mazatlán, y desde la primera lectura me gustó, desde el primer capítulo me asombró. El inicio del libro es rulfiano, una madre diciéndole al hijo que lleve un recado sobre su padre”, comentó.

“Tuve la suerte de compartir con él la felicidad que le provocó que le anunciaran que había la posibilidad de hacer una película con este texto. Fue una aventura llevarla a la pantalla, por varios años le estuvieron pagando para que no vendiera los derechos a otra persona, hasta que se filmó”.

El periodista subrayó las cualidades del texto.

“Es un libro que reúne premonitoriamente toda la obra de Juan José Rodríguez, ahí esta gran parte del pasado de Mazatlán, está la formación de una ciudad, el conflicto entre barrios bajos y ricos, todo esto el escritor lo describe de una manera precisa, sugerente para sorprender al lector.

"Esta contada como un balazo, te lo lees en una sentada, la historia está contada de una manera esplendorosa y rápida”.

OCURRE EN EL CALLEJÓN DEL SAPO

Juan José Rodríguez dijo que el libro había tenido mucha suerte y se publicó en Tierra adentro.

“Es una novela que hice como un divertimento a los 23 años, recordando el barrio de mi infancia, era mi búsqueda de un Mazatlán que se estaba yendo, que se estaba acabando, ocurre en la calle Luis Zuñiga específicamente en el Callejón del sapo”, compartió.

“Está tejido con la nostalgia, con el mundo que hay en las historia que mi familia me contaba, la novela es una historia en la que yo trato de reencarnar y encontrarme en el misterio de la memoria, los chinos , mi familia y también la fantasía que uno arma cuando escribe literatura fantástica y policiaca”.

LA TRADICIÓN CHINA EN MAZATLÁN

“En Mazatlán hemos visto tradiciones chinas desde hace mucho tiempo, lamentablemente no tenemos un barrio chino visible, estaba ubicado por el rumbo del Mercado Juan Carrasco y el Cine Terraza, ahí los mazatlecos iban a comprar rábanos y lechugas. Plutarco Elías Calles los echó fuera de México, los que quedaron fue porque se escondieron”, relato.

Ariel Noriega acercó al público que llenó la sala principal del Centro Cultural Multiversidad a la historia que contiene la novela Asesinato en una lavandería china.

“Cuenta la historia de una familia que comparte una característica muy especial, no son inmortales, no son los vampiros habituales, solo viven muchos años, muchos más que los mortales comunes beben un poco de sangre, una vez al mes para poderse mantener vivos, están estigmatizados y hay personas que quieren acabar con ellos. Es una historia trepidante sobre esta familia que comparte una maldición”.

Juan José recordó como era esa zona cuando él vivió en los alrededores del Callejón del sapo.

“La película se filmó entre en donde vivió la comunidad china y los lupanares de la Playa Norte por ese rumbo había buena comida, por ahí estaba El Mamucas, El Marinero, El Palomar, me encanta esa zona porque siempre me recuerda mi infancia, esos sitios siguen vivos, traté con esta novela de detener el tiempo para recuperar ese barrio alrededor del Callejon del Sapo”, dijo.

“Esta novela es para resucitar ese mundo del Callejón del Sapo en donde vivimos, fue emocionante llevar un pedazo de mi imaginación a ese lugar, mas que exorcizar es para resucitar las emociones que nos dan vida y nos reúnen con los lectores y con los aquí presentes”.

A LA VENTA

El libro Asesinato en una lavandería china está a la venta en la librería Educal y tiene un costo de 100 pesos.

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ

Juan José Rodríguez Ramos nació en Mazatlán, Sinaloa, 1970.

Debutó con el libro de cuentos Con sabor a limonero (1988), al que han seguido las novelas El náufrago del mar amarillo, Asesinato en una lavandería china (1994), El gran invento del siglo XX (Joaquín Mortiz), Mi nombre es Casablanca (Mondadori), La casa de las lobas (Plaza y Janés), El guerrero del mar (2012), La novia de Houdini (2015), Lady metralla (2018).

En el 2002 recibió el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen por el libro inédito Los hombres del Ave María y en 2004 el Mazatlán de Literatura por la novela Mi nombre es Casablanca.

En julio de 2009, Eduardo Rossoff inició la filmación de Reencarnación, una historia de amor, película basada en la novela Asesinato en una lavandería china.