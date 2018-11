Celebran 5 aÃ±os de desmitificar los fracasos

Celebran 5 años de desmitificar los fracasos

Después de más de 50 ediciones, las Fuckup Nights mantienen su propósito de comunicar que el fracaso es algo natural

Heriberto Giusti Angulo

La noche del viernes, aproximadamente 100 personas se dieron cita en las instalaciones de Noroeste para presenciar el quinto aniversario del evento Fuckup Nights.

En esta ocasión, los asistentes pudieron escuchar las historias de Alberto Torrero, de Paletas del Pueblo; Paloma y Jide Monobe, de Grupo Eco; Francisco Niebla y Henry Favela, de La Consentida y otros clubes nocturnos de Culiacán; así como de Juan Enrique Habermann, de la agrícola De la Costa.

Para Francisco López Cira, organizador del evento, su objetivo es y siempre ha sido “desmitificar” el fracaso y, sobre todo, compartir enseñanzas para encontrar el éxito a pesar de las derrotas.

“La esencia de Fuckup Nights es desmitificar el fracaso... que las personas entiendan que el fracaso es algo bien natural, especialmente en los negocios”, comentó.

“Pero más importante de en qué la han regado es qué aprendieron, porque estamos convencidos, sinceramente, que en el fracaso viene envuelta la semilla del éxito”, añadió.

Además, López Cira expresó que uno de los criterios que usa para invitar a los expositores es el balance en las historias, y que en esta ocasión el factor fue la experiencia frente a la juventud.

Desde el bando de la experiencia, Alberto Torrero, director general de Helados del Pueblo, compartió las desventuras de su trayectoria y dejó un mensaje para los emprendedores.

“Esa pasión que tienes tú por estar en la empresa, si no tienes fracasos, si no tienes tropiezos, no tiene razón de ser la empresa. Si en una empresa está bien todo, no se siente agusto, tienes que buscar el problema y al siguiente paso buscar la solución”.

Por otro lado, los jóvenes hermanos Monobe, encargados de la comercializadora Grupo Eco, compartieron lo que han aprendido en estos años gracias a las dificultades que se les presentaron, después de heredar una empresa familiar sin tener el conocimiento necesario en ese momento.

“Realmente no sabíamos ni de ventas, ni de administración, ni de cómo tratar con el cliente, ni qué tenía qué hacer para que la gente nos comprara... Nos dimos cuenta que la venta no es nomás vender, significa un chorro de cosas, ¿no? Y nuestro fracaso más grande fue, precisamente, el saber cómo atender un cliente, cómo tratar con un cliente”, expuso Paloma Monobe.

“Mi apá me fue puliendo... Siempre me acercaba con él en la calle, y le iba preguntando ‘Oye, apá, tengo este problema, ¿qué hago?’, y él me daba una respuesta concreta... (Y luego otra vez) ‘Oye, apá, tengo este problema, ¿qué hago?’, hasta que un día me dijo ‘Oye, ¿sabes qué?, ¡cómo chin...!, haz las cosas tú solo’... Y así es como efectivamente uno aprende”, expresó el hermano de Paloma, Jide Monobe.