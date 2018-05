Celebran a La Comadre con norteño y banda - Noroeste

MÚSICA

Celebran a La Comadre con norteño y banda

Entregan sus éxitos Joss Favela, El Komander, Germán Montero, Saúl El Jaguar, Los Sebastianes y La Explosiva, además de Alicia Villarreal

Claudia Peralta

La banda y el norteño estelarizaron el Mega Concierto 2018. La velada del jueves fue de fiesta en el Foro Tecate durante el 21 aniversario de La Comadre 98.5 FM, que contó con la presentación de destacadas figuras del regional mexicano.

El evento anual, que contó con la presencia de Joss Favela, El Komander, Germán Montero, Saúl El Jaguar, Banda Los Sebastianes y La Explosiva Banda de Maza, además de Alicia Villarreal como madrina.

Alicia Villarreal

La Güerita Consentida, que tras una larga ausencia de la ciudad, regaló un viaje al pasado a través de sus éxitos, como son Te aprovechas, Sentimientos, La que baje la guardia, Te quedó grande la yegua, Yo sin tu amor, A caso eres tú, entre otras.

Alfredo Ríos, El Komander

Acompañado de Banda Los Tierra Blanca, Alfredo Ríos, El Komander, fue el encargado de dar por terminar la velada, con El sinaloense, Mi gusto es, El papel cambio, Malditas ganas, Soy de rancho, entre otras, y salió del escenario rápidamente.

VOZ E INSPIRACIÓN

El cantautor Joss Favela llegó temprano a la cita para entregar los temas de su inspiración que han sido grabados por otros y por él mismo, así como algunos cóvers, entre ellos Por qué no te enamoras, Me vas a extrañar, Cuando fuimos nada, Que me lleve el diablo, Tragos de amargo licor, Amanecí con ganas, Mi vicio más grande, Sería un error y Me hubieras dicho.

Joss Favela

Desde Chihuahua llegó Saúl "El Jaguar" Alarcón para entregar alguna melodías, como Voy a calar con otra boca, ¿Quién te dio permiso?, Cómo, dónde y cuándo, Número equivocado, Abrazado de un poste y El columpio.

Saúl "El Jaguar" Alarcón

Con Amantes escondidos, Esos tus ojos, Sin tu amor no vuelvo, Que me vas a dar si vuelvo, El sinaloense, El sauce y la palma, fueron algunas de las melodías con las que Germán Montero hizo presencia.

Germán Montero

AL SON DE LA BANDA SINALOENSE

Los encargados de entregar el sabor sinaloense a ritmo de banda fueron Banda Los Sebastianes con Indeleble, En vida, Macorina, Por si no recuerdas, En eso no quedamos.

Banda Los Sebastianes

Mientras La Explosiva Banda de Maza hizo lo propio con Siempre estás tú, La crazy loca, además de otras.

CONDUCTORES

Sael Maldonado, Luis Gastélum, Huarachín y Huarachón, además de los locutores de La Comadre 1260 AM fueron los conductores del evento.

EL AUSENTE

Marco Flores y La Jerez fueron los grandes ausentes de la velada, pese a que estaban programados.