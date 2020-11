ELECCIONES 2020

Celebridades, de fiesta por el triunfo de Joe Biden en EU

A través de Twitter, cantantes, actores, directores de cine y escritores comparten su apoyo a quien será el nuevo Presidente de los Estados Unidos

Nelly Sánchez

07/11/2020 | 12:02 AM

Tras el virtual triunfo de Joe Biden en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, cantantes, actores, cineastas, escritores manifestaron su contento.

"El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo", escribió Shakira. "Bienvenida la sensatez, la prudencia de su cabeza y el compromiso con causas esenciales", señaló la escritora Ángeles Mastreta.

Y como ellas, Eva Longoria, Guillermo del Toro, Jessica Alba, Ariana Grande, Pink, publicaron mensajes de apoyo.

De acuerdo con medios como New York Time y Washington Post, Biden derrotó a Trump y fue electo como el 46° presidente de Estados Unidos el sábado, con la promesa de restaurar la normalidad política y el espíritu de unidad nacional para confrontar las crisis económicas y de salud.

"El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo. Ahora es el momento de limpiar el medio ambiente, brindar educación y servicios de salud de calidad para todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, pero las bases están sentadas. ¡Ahora un pequeño baile con mis hijos para celebrar!", escribió Shakira en Twitter.

"La democracia ganó", publicó Eva Longoria.

Jessica Alba retuiteó el mensaje recientemente publicado por Jon Biden "América estoy honrado de que me hayan elegido para dirigir este gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo lo siguiente: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que voten por mí o no. Mantendré la fe que has depositado en mí". Y lo hizo con emoticons de mano empuñada de todos los colores de piel y el hashtag de Estados Unidos de América.