CONCIERTO

Celebran con alegría el Día Mundial de la Música

La Banda Juvenil del Estado de Sinaloa ofrece un repertorio con obras de Reed, Appermont, Copland y de El fantasma de la ópera

Nelly Sánchez

Toda la alegría y la fuerza que la música puede provocar, la compartieron los integrantes de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado de Sinaloa en su tercer Concierto de Gala con un fin: celebrar el Día Internacional de la Música.

En el teatro Pablo de Villavicencio, los músicos dirigidos por el maestro Baltazar Hernández Cano, interpretaron emotivo y alegre concierto, que reunió bellos pasajes de la literatura universal musical.

Y la alegría se sintió desde el inicio, con la obertura de Un día en Viena, de Franz Suppé, con arreglos para banda de Theo Mosses Tobani, y seguir con la pieza Wapawekka (Arena Blanca), de Alfred Reed, obra creada para celebrar el aniversario de la independencia de Canadá.

Luego los músicos interpretaron la Saga Cándida, Siete impresiones de una cacería de brujas, de Bert Appermont (1973), desde la Obertura, los movimientos Acusaciones, Inocencia (Amor), Tango, Sabbath, Muerte, hasta Transformación (Final).

Tras un intermedio breve, durante el cual la Banda se tomó la foto anual oficial, pues con este concierto culminan el ciclo escolar, volvieron al a escena para compartir Lo mejor de Copland, de Aaron Copland (1900-1990), en una adaptación de Clare Grundman.

Fue una bella selección, integrada por Fanfarria para el hombre común, en honor a los soldados caídos en la segunda guerra mundial; Salón México, Primavera en los Apalaches y dos danzas de Rodeo.

La noche siguió con las Cuatro danzas para el musical West Side Story, de Leonard Berstein y arreglos de Ian Polster, que incluyó las escenas Scherzo, Mambo, Cha-cha-cha y Cool.

Al final, compartieron una selección de El Fantasma de la Ópera, de Andrew Lloyd Webber, como Angel of music, The music of the night, Mascarada, Think of me, All I ask of you, The Phanthom of the Opera y Wishing you were some how here again, con arreglos de Johan de Meij.

PARA SABER

El Día Mundial de la Música se instituyó en 1982 por iniciativa del gobierno francés para celebrar esta expresión el 21 de junio, fecha en que tiene lugar el solsticio de verano y desde entonces, cada vez son más los países que se han unido a este festejo.