MATRIMONIO IGUALITARIO

Celebran el No grupos pro familia en Sinaloa; no nos vamos a cansar, responde comunidad LGBT

Activistas de la comunidad gay lamentaron que no se haya aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo

Antonio Olazábal

Con 18 votos a favor y 20 en contra, el matrimonio igualitario en Sinaloa no fue aprobado por la 63 Legislatura. Instituciones pro vida y familia, celebraron la decisión de los diputados, mientras que la comunidad lésbico-gay manifestó que no se cansarán de buscar las uniones entre personas del mismo sexo.

Tras acaloradas discusiones entre legisladores, las personas que estaban en contra del matrimonio igualitario alzaron la mano como signo de triunfo. "Gracias a Dios" exclamaron los asistentes al Congreso del Estado.

En tanto los activistas de la comunidad LGBT entre lágrimas y descontento aceptaron la votación de los diputados, pero dejaron claro que no se cansarán, cuando al unísono al terminar la sesión le gritaron eso a los legisladores.

A pesar de que afirmaron no pararán de luchar, varios integrantes de la comunidad no podían dar entrevistas, estaban muy dolidos por la votación de los diputados.

En tanto los grupos en contra del matrimonio igualitario salieron celebrando la decisión de los legisladores, y afirmaron no se está discriminando a nadie con esta resolución y negaron discriminación contra la comunidad lésbico-gay.

"Es biología, punto, triunfa la verdad, no hablo de religión ni nada, estoy hablando de que es la verdad, lo que está establecido por la naturaleza, hombre y mujer, punto", externó Olivia Hatch.

"Respeto mucho a todo mundo, no tengo nada en contra de las personas, no soy homofóbica, lo único que hago es defender la familia, pero no soy homofóbica, de ninguna manera, tengo un respeto a todo mundo", agregó.

Por su parte Marcela Mancillas Castañeda, integrante de la comunidad, compartió que se sintió frustrada y opinó que ni los mismos diputados estuvieron orgullosos de su votación, ya que con una voz muy baja manifestaban su negativa a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

"Me siento muy frustrada y a la vez triste, la verdad que tenía la esperanza de que por fin se lograra algo, porque había durado cinco años en la congeladora esta ley... se me cayó el mundo un buen rato, era muy curioso que a la hora de votar en contra bajaban bastante la voz, había personas que habían dicho que iban a votar a favor y a la hora de la hora pues decidieron votar en contra, y con vergüenza porque estaba mal lo que estaban haciendo, porque están restringiendo derechos humanos", subrayó.

La joven indicó que ellos no son ciudadanos de segunda, además mencionó que en varias ocasiones la atacaron las personas que estaban en contra del matrimonio igualitario, dijo que nunca se había sentido así de ofendida en toda su vida.

"Es algo que necesitamos, el matrimonio es importante porque no somos ciudadanos de segunda categoría, tenemos derecho a poder estar con la persona que amamos de manera legal y poder respaldarlo con las instituciones correspondientes".

- ¿Cuál fue tu sentir ahora en el congreso?

Ofendida y discriminada, sinceramente en mis 34 años nunca me habían agredido, nunca me había sentido tan agredida, en un espacio, y aunque estaba la comunidad para respaldar y tener apoyo, la verdad que era horrible escuchar las cosas que decían, porque es como que no tenemos sentido de pertenencia dentro de la comunidad sinaloense, o nosotros no contamos solamente porque nos gustan personas del mismo sexo".