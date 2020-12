PROGRAMA DE TELEVISIÓN

Celebrarán artistas sinaloenses la Navidad en los hogares

Hoy a las 10:00 horas se transmitirá el programa Navidad, un canto a la esperanza

Nelly Sánchez

Los artistas sinaloense celebrarán la Navidad en los hogares de todas las familias, con un festival que se transmitirá este domingo 20, a las 10:00 horas, por el canal 10.1 de TV Pacífico.

Navidad un Canto a la Esperanza es organizado por el Gobierno del Estado, en coordinación con el Sistema DIF Estatal y el Instituto Sinaloense de Cultura, con apoyo de Televisoras Grupo Pacífico, en el que participarán grupos de cámara y ensambles de cuerdas de la OSSLA, Escuela con la Técnica Cubana de Ballet de Karemia del Rey, el Taller de Ópera de Sinaloa, e invitados especiales.

La idea es acercarse en navidad, en tiempos en los que se debe evitar aglomeraciones en los teatros, que pongan en riesgo a la población.

"Es un programa navideño en el que participan algunas compañías del instituto, grupos de cámara de la orquesta, hay ballet, con fragmentos de Cascanueces, música tradicional de otros países, casi todos son villancicos", comentó el tenor Ricardo Rodríguez, responsable de la coordinación del festival.

"Esa fue realmente la intención, el 2020 ha sido un año inesperadamente difícil para todos, en todo el mundo, no solo en sinaloa y como sociedad hemos tenido que brincar muchos obstaculos, pruebas enormes para sobre pasar todo eso, estas cosas que sobrepasaron límites, nos movieron por emociones".

Rodríguez, quien además tendrá una participación especial con el Ensamble de Cuerda y Percusión, señaló que ha sido esfuerzo con muchas instituciones para acercar la Navidad a la gente.

"Ahorita las familias necesitan un abrazo, por ello estas instituciones organizamos este concierto, con el propósito de fotalecer los lazos que hay entre familias, que sabemos que ahorita no nos podemo reunir como se hace en todos los años, esta es la herencia que nos enseñaron nuestros abuelos, que hay que reunirnos y celebrar y a veces olvidamos el significado real de la navidad, y lo vemos como una fiesta", apuntó.

"La verdad es un programa maravilloso, de una hora y media, con estupendos músicos, todo se grabó previamente con normas de seguridad, y con la seguridad de estar en casa y sentir el calor, la alegría, un mensaje de fe y de consuelo, llevar la esperana de que pronto retomaremos la vida".

Como parte del programa, podrán disfrutar de piezas como Thed Firs Noel, las Parrandas Venezolanas, La Burra y la Pava, Concierto de Navidad Concierto Grosso en sol menor op. 6 No. 8 de A. Corelli, Suite de ballet El Cascanueces, de Tchaikovsky; It´s the most wonderful time of the year, Winter wonderland, Feliz Navidad, Adeste Fideles, O Holy Night, Christmas Festival, entre otras.

¿DÓNDE VERLO?

La transmisión será por televisión en los canales 10.1 TV abierta HD, 10.3 Los Mochis TV abierta HD, 110 Megacable y 1110 Cable HD.

EL ELENCO

Marketo Culiacán Brass Quintet

Trío Venezolano

Cuarteto Sinaloa

Carpen Diem, director invitado Gordon Campbell

Ensamble de Cuerdas de la OSSLA, director Miguel Del Real

Ensamble de cuerda y percusión

Ricardo Rodríguez.

Taller de Opera de Sinaloa