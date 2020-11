ELECCIONES 2020

Celebridades, de fiesta por el triunfo de Joe Biden en EU

A través de Twitter, cantantes, actores, directores de cine y escritores comparten su apoyo a quien será el nuevo Presidente de los Estados Unidos

Nelly Sánchez

Tras el virtual triunfo de Joe Biden en las elecciones a la presidencia de Estados Unidos, cantantes, actores, cineastas, escritores manifestaron su contento.

"El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo", escribió Shakira. "Bienvenida la sensatez, la prudencia de su cabeza y el compromiso con causas esenciales", señaló la escritora Ángeles Mastreta.

Y como ellas, Eva Longoria, Guillermo del Toro, Jessica Alba, Ariana Grande, Pink, publicaron mensajes de apoyo.

De acuerdo con medios como New York Time y Washington Post, Biden derrotó a Trump y fue electo como el 46° presidente de Estados Unidos el sábado, con la promesa de restaurar la normalidad política y el espíritu de unidad nacional para confrontar las crisis económicas y de salud.

Con él, Kamala Harris, senadora de California, se convertirá en la primera mujer en ser vicepresidenta.

Celebridades le aplauden en Twitter

"Llorando de alegría. @JoeBiden @KamalaHarris. ‘La historia dice que no esperes de este lado de la tumba. Pero luego, una vez en la vida el ansiado maremoto de la justicia puede levantarse y la esperanza y la historia riman’ - Seamus Heaney", citó Sarah Paulson

"Felicitaciones al presidente electo @Joe Biden y vicepresidenta electa @KamalaHarris. Digo esto después de cada elección, y lo repetiré ahora porque algunas personas necesitan escucharlo más que nunca: te apoyo, porque tu éxito es el éxito del país", publicó Arnold Schwarzenegger.

"El mundo está en manos de alguien cortés y compasivo. Ahora es el momento de limpiar el medio ambiente, brindar educación y servicios de salud de calidad para todos. Todos tenemos que hacer nuestra parte, pero las bases están sentadas. ¡Ahora un pequeño baile con mis hijos para celebrar!", escribió Shakira.

"La democracia ganó", publicó Eva Longoria.

Jessica Alba retuiteó el mensaje recientemente publicado por Jon Biden donde dice estar honrado de que lo hayan elegido para dirigir ese gran país y donde avizora un trabajo arduo, con la promesa de ser presidente para todos los estadounidenses. Y Alba lo hizo con emoticones de manos empuñadas de todos los colores de piel y el hashtag de Estados Unidos de América.

Ariana Grande simplemente escribió "Llorando", etiquetó a Biden a Kamala Harris, una serie de corazones blancos y "Gracias Dios".

"Adiós, calabaza gringa de mierda. Bienvenida la crisis existencial (masculina y blanca, principalmente) - urgente - para evitar que esto suceda de vuelta. Ahí hay varios esperando ser el siguiente machito-fachito-narcisista que le importa un carajo el planeta. Hay que detenerlos", publicó Gael García Bernal.

"Esta noticia me ha hecho llorar. Me sentí abrumada por el alivio de este país. Me sentí abrumada por Kamala y la inspiración que trae a las niñas de todo el mundo. Van Jones me hizo llorar horribles lágrimas. Este país tiene mucho trabajo por hacer para unirse. Rezo para que podamos hacerlo", escribió Pink.

"@JoeBiden @KamalaHarris y al pueblo estadounidense, le acaba de dar al mundo uno de los mayores actos de bondad y valentía que la humanidad haya visto jamás. Nada más que amor por nuestra nueva comandante en jefe y la primera vicepresidenta femenina elegida para la Casa Blanca. Además, así se hace PA", publicó Lady Gaga.

"¡Felicitaciones al presidente electo Biden y al vicepresidente electo Harris! Gracias por elegir servir a su país durante estos tiempos difíciles", publicó John Legend.

"No soy una llorona, pero en voz baja derramé una lágrima, ¡no dejaremos que el odio gane! ¡Cuando nos presentamos el uno al otro, ganamos! Hay mucho trabajo por hacer, pero creo que estamos dispuestos a ayudarnos el uno al otro. Sigamos siendo fuertes y fuertes. ¡Ahora comienza el verdadero trabajo! Grandes felicitaciones a @KamalaHarris", publicó Alicia Keys.

"Jose Biden llegando a la Casa Blanca #Elecciones2020 #GanoBiden", publicó Guillermo del Toro, junto a una animación de Biden bailando.

Alejandro Sanz publicó una imagen que dice Time to go, y los hashtag #Election2020 #PresidentElectJoe #JoeBiden.

"Bienvenido presidente Biden. Bienvenida la sensatez, la prudencia de su cabeza y el compromiso con causas esenciales que hay en sus sentimientos", escribió Ángeles Mastretta