Celeste Ramírez invita a seguir las indicaciones del sector salud

La sinaloense quien vive en Nueva York, exhorta a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares

Marisela González

La sinaloense Celeste Ramírez González, quien desde hace dos años radica en Nueva York, nos comparte cómo ha vivido en estos tiempos de confinamiento, por la pandemia del coronavirus que aqueja al mundo.

La joven mazatleca, de 25 años, quien es licenciada en Comunicación, decidió abrirse paso en aquella ciudad de Estados Unidos, en donde hoy trabaja como niñera.

“Me vine a trabajar porque cuando salí de la universidad empecé a buscar trabajo y quería algo donde pudiera utilizar mi inglés, pero me pedían un inglés que no tenía en ese entonces y fue cuando decidí venir a trabajar a Estados Unidos; quería venirme legalmente y busqué la manera, quería poder entrar y salir sin tener ningún problema, entonces aproveché la oportunidad que se me dio y ahora trabajo como niñera”.

Su situación de momento, explica, no ha sido tan difícil, porque vive con la familia con la que trabaja.

“Hasta el momento, con esto de la pandemia, no ha sido tan difícil porque vivo con la familia con la que trabajo. En mi caso, la mamá de las niñas que cuido se dedica a hacer medicamentos, ella trabaja en una farmacéutica, tiene un puesto importante y desde que esto empezó yo estuve bien informada por ella”, dice.

“Ella fue la que nos alertó de que la situación iba a llegar a un punto en que no íbamos a poder salir a ningún lado, me dijo que todo el mundo iba a tener que estar en sus casas aislados, porque lo que se venía era muy fuerte”.

La joven trabajadora señala que la situación en aquella ciudad no es muy agradable.

“Tengo más de un mes aislada, la situación en Nueva York está muy complicada, hay demasiados infectados y ni siquiera el país, que es una potencia mundial, tiene los suficientes recursos para atender a tanta gente contagiada”.

“La señora me pidió que por favor no saliera y ya tengo semanas que no salgo, que no veo a mis amigos, que no voy a ningún lado, porque aquí el contacto se dio, de verdad, en un abrir y cerrar de ojos, fue tan rápido todo, que cuando menos me di cuenta ya las calles estaban vacías, ya los niños dejaron de ir a la escuela, hasta nuevo aviso”.

Las únicas personas que realmente pueden salir dijo, son aquellas que trabajan en el sector salud, policías, bomberos o gente que realmente necesita estar afuera, además las empresas cerraron y mandaron a todas las personas a trabajar desde sus casas.

“Al principio fue como muy tolerante la situación, pensé ‘será una semana’, dos, esto se controla, yo pensando que estaba en Estados Unidos; a un mes, ya todos vamos a estar en la calle, creí, pero no. La mamá de las niñas que es química, me dijo que esto no va a tener fin hasta que no se encuentre una cura o una inyección preventiva.

“Cuando me dijo sentí como un golpe, esto todavía no acaba, porque no se ha encontrado cura, ni en China, ni en Japón, ni aquí, ni en ningún lado; me comenta que la situación está mal en África también y que va a empeorar en México, porque la gente no toma las medidas necesarias”.

A Celeste le sorprende la actitud de los estadounidenses, quienes acataron las indicaciones de las autoridades correctamente.

“Me sorprendió cómo los estadounidenses acataron las medidas de prevención tan rápido, les dijeron no salgan y la gente dejó de salir. Y me dije, ‘esto realmente no pasa en mi País, si el Presidente nos dice que no salgamos, a las personas nos va a valer’, y es lo que está pasando”.

“Lo otro que he visto, es que hay mucha solidaridad, no importa si estás legal o ilegal, si te enfermas, ahorita está la orden de que se va a atender a todos, se te dará la ayuda que necesitas para evitar más muertes”.

Hasta el momento, sentirse arropada por la familia con la que vive le ha ayudado a estar más tranquila emocionalmente.

“No me cayó tan de golpe esto por la persona con la que vivo, pero si no viviera con esta familia, que está muy cercana a todo lo que está pasando, creo que a lo mejor hubiera entrado en pánico, hubiera querido regresar a México, pero no, estoy en cuarentena dentro de lo que cabe, tranquila, no me siento desesperada, ni estresada, porque estoy bien informada y porque trato de entender que nadie puede hacer nada, ni ayudar más de lo que estamos ayudando, quedándonos en casa”.

“Nueva York, lo que es la ciudad, está completamente vacía, sí se ve gente en las calles, sí se ven carros circulando, pero no es nada en comparación a un día normal y más porque el verano ya se está acercando y la gente sale a disfrutar del sol, del clima, y ahorita, a pesar de que hemos tenido días muy buenos, muy calurosos, la gente no ha salido de sus casas, porque están respetando la cuarentena”.

Lo ideal dice, es seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes y no caer en pánico.

“Lo que está pasando en esta ciudad es increíble, porque de verdad esta ciudad nunca duerme, no descansa, es algo, creo, que nunca se había visto antes y está pasando en varias partes del mundo”.

“Me siento tranquila, pero a la a vez ansiosa, porque no sé qué venga, qué vaya a pasar más adelante y tampoco sé cuándo vaya a tener un fin; aquí las noticias lo único que nos informan en que nos resguardemos en casa, que no tengamos contacto con nadie, laven sus manos constantemente y creo que es lo mismo que dicen en todos los países, pero realmente no nos han dicho cuándo terminará, ni nos dan fecha; lo recomendable es continuar como lo hemos hecho hasta ahorita y acatar la órdenes oficiales”.