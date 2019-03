Celia Gloria ChÃ¡vez Carrasco festeja sus 25 aÃ±os como Reina del Carnaval

Carnaval Mazatlán 2019

Celia Gloria Chávez Carrasco festeja sus 25 años como Reina del Carnaval

La odontóloga, reina en 1994 portará los vestidos originales de su coronación y desfile en su homenaje

Marisela González

02/03/2019 | 05:00 AM

MAZATLÁN.- Como un sueño hecho realidad, que le dejó hermosos recuerdos y grandes satisfacciones, así definió Celia Gloria Chávez Carrasco el ser Reina del Carnaval Internacional en 1994, Mazatlán de mis recuerdos.

Hace 25 años y con el apoyo total de sus padres, Juan Jorge Chávez y Gloria del Carmen Carrasco, obtuvo el reinado de la tradicional fiesta mazatleca, el cual describe como una bendición.

Hoy, la profesional en odontología, madre de dos hijos, Álvaro Francisco y José María Ruiz del Hoyo Chávez, dice que disfrutará al máximo la fiesta y anunció que portará los dos vestidos reales que usó en su coronación y desfile.

“Es una satisfacción y un orgullo formar parte de la historia del Carnaval; estoy contenta y emocionada, pero sobre todo, muy agradecida con Dios que me dé este bello regalo y me haya permitido seguir con vida y salud para vivir la dicha de festejar estos 25 años, se me pasó el tiempo rapidísimo, como un suspiro, es una bendición poder disfrutar de todo esto”, dice.

La mazatleca, quien emigró a radicar a El Rosario desde los 5 años, de donde es oriunda su madre, comparte que de niña, jugar a ser reina fue su pasión y su gran anhelo.

“Yo nací en Mazatlán, mi papá era de aquí, él ya falleció, y mi mamá de El Rosario, pero como a los 5 años de edad me fui a vivir a El Rosario”, explica.

“Desde niña siempre fue mi sueño el ser reina, en vez de jugar a las muñecas, jugaba a ser organizadora de concursos de belleza, realmente es lo que me apasionaba, de pequeña era como algo que ya lo traía en la sangre”, comenta.

La egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hoy recibirá su homenaje por su reinado de plata y recuerda cómo fue que obtuvo la corona.

“Tuve la fortuna de contar siempre con el apoyo de mis padres, y lo curioso, que más aún con el apoyo de mi padre; él siempre me impulsó a participar en todos los concursos de belleza, yo soñaba con llegar a Miss Universo, desde chiquita fui reina de la primaria, preparatoria y de la universidad, esta última en Guadalajara, donde cursé mis primeros cuatro semestres de odontología, antes de pasar a la UAS, en Culiacán, nomás en la secundaria no fui reina”, recuerda.

Celia Gloria tiene en su haber los títulos de Muchacha Bonita Sinaloa, Reina de la Cámara de Comercio en Mazatlán, así como también fue Nuestra Belleza Sinaloa, por lo que obtuvo su pase a Nuestra Belleza México en donde obtuvo un quinto sitio.

“Tantas cosas que recordar con este homenaje, antes era una joven de 20 años con sueños e ilusiones, hoy soy una mujer plena, madre de dos hijos y es por eso que recuerdo con mucho orgullo esos momentos, es un halago estar viviendo esto, este homenaje es totalmente dedicado a mi padre”, dice con nostalgia.

“El Carnaval me deja amar mucho a mi Estado, el sentirme orgullosa de las raíces que tenemos los sinaloenses, de sus tradiciones, pero sobre todo me dejó un enriquecimiento personal como mujer, el siempre cultivar mi belleza interna, es recordar con mucho cariño esa etapa, que fue maravillosa y, finalmente, vienen otras a lo largo de tu vida a las que te tienes que enfrentar y son herramientas que siempre, de manera positiva, te van ayudar a lo largo de tu vida”.

Portará sus vestidos reales

Una de las curiosidades que tendrá este homenaje es que Celia Gloria Chávez Carrasco portará dos vestidos reales, los cuales portó en su coronación y desfile.

“Lo bonito de esto también será que me pondré los dos vestidos reales que usé en mi reinado; curiosamente mi elección fue en un cambio de administración del Ayuntamiento, y la administración anterior ya había mandado hacer un vestido y la entrante otro, así que usaré ambos vestidos, que por fortuna están intactos, según me informó Cultura, y todavía me quedan, creo que soy la única reina que ha portado dos vestidos”, comenta.

Detalles de su reinado

En la coronación de la Reina del Carnaval en 1994 el show estuvo a cargo de Timbiriche. En la elección recordó que estuvieron Pedrito Fernández y Eduardo Palomo, quien ya falleció. Ambos con sede en el Estadio Teodoro Mariscal, donde hoy recibirá su homenaje.