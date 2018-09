Celso PiÃ±a inaugurarÃ¡ el Festival Puro Sinaloa

Programa para Mazatlán

Celso Piña inaugurará el Festival Puro Sinaloa

Del 2 de octubre al 18 de noviembre se presentarán en Mazatlán 22 eventos nacionales, internacionales y estatales

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Con una programación que incluye 22 grupos entre nacionales, internacionales y estatales se integra la programación que el Festival Puro Sinaloa presentará del 2 de octubre al 18 de diciembre en Mazatlán, el espectáculo que va a inaugurar la fiesta estatal de la cultura, es el que el Rey del ballenato Celso Piña y su Banda Bogotá se integrará a la OSSLA.

La rueda de prensa estuvo presidida por Papik Ramírez, director de Instituto Sinaloense de Cultura; Raúl Rico, director del Instituto de Cultura de Mazatlán; Manuel Velázquez Carlok, del Museo de Arte, y Juan Carlos Morán, de Cultura de Concordia.

Este año, el Festival volvió a cambiar de nombre, con Malova había recobrado su nombre original: Festival Cultural Sinaloa, en el Gobierno de Quirino Ordaz se va a llamar Puro Sinaloa, es una suerte que El Cervantino no haya cambiado de nombre en sus 46 años, no sería tan famoso a nivel mundial.

En los 30 años que tiene de realizarse el Festival Cultural Sinaloense, que inició en el Gobierno de Francisco Labastida, ha tenido altibajos de calidad en su programación y en su presupuesto, le han transformado su nombre en cada cambio de gobierno estatal, todos los primeros mandatarios han dejado su marca en la cultura.

Música

Serán 10 conciertos de música que va desde la bachata, música clásica, flamenco, oriental, rock, música del mundo. Sobresalen por su incuestionable calidad el concierto que Celso Piña va a tocar, haciendo equipo con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, el 7 de octubre; Tito Losada, el 2; la interpretación del Requiem de Mozart, el 12; Camerata Porteña, 13 de octubre.

Teatro

El teatro tendrá una presencia contundente en los espectáculos que se presentarán en el puerto, serán siete entre los que destacan las compañías Tabula Rasa de España que va a presentar la obra “Ser” (14 octubre); el domingo 4 de noviembre, la compañía colombiana Los Pantolocos con la obra El cuarto de los espíritus.

Un comentario especial merece Pitouch company, la compañía francesa que traerá su versión libérima de la Antígona de Sófocles; el público mazatleco va a poder tener la experiencia de una propuesta de teatro posmoderno, en donde los espacios convencionales se trastocan y el público debe asumir un papel activo en la obra.

Danza

Seis grupos de danza entre clásica, contemporánea y folclórica estarán en los escenarios porteños, destacan por su calidad el Ballet Nacional de Eslovenia, que el 23 de octubre va a presentar su versión de La Consagración de la Primavera, el Moscow State Ballet (29 octubre).

Paralelamente a la presentación de conciertos y espectáculos de artes escénicas se va a ofrecer el taller Rescatando al actor en el Museo de Arte, los días 10 y 11 de octubre. Las inscripciones ya están abiertas.

El Teatro Ángela Peralta, Plazuela Machado, Olas Altas frente a la Mujer Mazatleca, Museo de Arte, Teatro Universitario de la UAS y Parque Ciudades Hermanas son los espacios en donde se van a realizar estás actividades.

Los eventos del Festival Cultural Puro Sinaloa serán gratuitos, pero debido a que en años anteriores muchas personas recogían boletos para todas las funciones y no asistían, esos lugares se quedaban vacíos y mucha gente se quedaba sin poder entrar a los espectáculos, la mecánica va a cambiar este año.

Los boletos para cada una de las funciones se empezarán a entregar cuatro días antes de la presentación, en la taquilla del Teatro Ángela Peralta, una persona podrá recoger solamente tres boletos.

Se respetarán los lugares hasta 10 minutos antes de la función, pasado ese tiempo se permitirá a las personas que no tienen boleto y que estarán haciendo fila en la puerta del teatro, entrar a ocupar las butacas vacías.

Programación Mazatlán

- 2 octubre

Tito Lozada, 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 7 octubre

Celso Piña OSSLA, 20:00 horas Olas Altas (Mujer mazatleca)

- 11 octubre

Cia teatro Pitouch company (Francia) “Antigona”, 20:00 horas Museo de Arte

- 12 octubre

Requiem de Mozart OSSLA, 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 13 octubre

Camerata porteña, 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 19 octubre

Sabaiba teatro “Érase una vez la novia”, 20:00 horas Teatro Universitario UAS

- 20 octubre

La mala Rodríguez (rap flamenco), 20:00 horas Olas Altas

- 21 octubre

Cia. Teatro Procenio (Colombia), 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 23 octubre

Ballet Nacional de Eslovenia La consagración de la primavera, 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 26 octubre

In to the sun (Música irlandesa), 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 29 octubre

Ballet Estatal de Moscú Lago de los cisnes, 20:00 horas Parque Ciudades Hermanas

- 3 noviembre

Compañía teatro Cuerdas, 20:00 horas Parque Ciudades Hermanas

- 4 noviembre

Teatro Los pantolocos (Colombia), 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 8 noviembre

Sinalojazz, 20:00 horas Plazuela Machado

- 10 noviembre

Teatro Sin espacio (sin definir horario y foro)

- 11 noviembre

La Cruz de Tijuana (rock), 18:00 horas Parque Ciudades Hermanas

- 14 noviembre

Danza contemporánea “Coronar”, 20:00 horas Teatro Ángela Peralta

- 16 noviembre

Música Édgar Nequiz Quintero (Sin horario), Plazuela Machado

- 17 noviembre

Música David Aguilar, 20:00 horas Parque Ciudades Hermanas

- 18 noviembre

Compañía folclórica sinaloense, 18:00 horas Teatro Ángela Peralta