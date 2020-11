Censura a mensaje de Trump sobre elecciones, algo que no se había visto, dice AMLO

El Presidente cuestionó la censura hecha a su homólogo de EU en algunos medios de comunicación y redes sociales tras acusar un fraude electoral

Animal Político

El Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como “algo especial” la censura en medios y redes sociales al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó fraude en los elecciones tras ser derrotado por el demócrata Joe Biden.

En su conferencia matutina, el Mandatario mexicano habló del tema al comparar los ataques que dice ha recibido su gobierno por parte de algunos medios.

“Es un tema interesante lo que está pasando en Estados Unidos, en el país de las libertades, de la prensa libre, de repente censuran al presidente no es cualquier cosa eh, eso no se había visto (…) en México ya estamos acostumbrados a cómo nos censuraban, no existíamos, pero en el caso de Estados Unidos eso que sucedió sí es algo especial. En internet o en las redes y luego en las grandes cadenas, los grandes medios informativos ¿y las libertades?”, cuestionó.

El Presidente dijo que aunque en México también existan diferencias y polémicas por las formas de pensar nunca se va a censurar a nadie y se va a garantizar el derecho a la libre expresión.

En días pasados, algunas cadenas internacionales como ABC, CBS y NBC decidieron cortar la transmisión del mensaje presidencial de Donald Trump ya que éste lanzó acusaciones sobre un fraude electoral en su contra.

En dicho mensaje Trump afirmó, sin presentar evidencia concreta, que los demócratas están tratando de “robarle” la elección.

Los medios argumentaron que cortaron la transmisión al tomar estas palabras como ‘fake news’ o noticias falsas.

En Twitter también se han eliminado algunos mensajes escritos por el Presidente estadounidense por la misma razón.

Sobre el proceso electoral cuyo virtual ganador es el demócrata Joe Biden, el presidente López Obrador dijo que esperará los resultados emitidos por las autoridades electorales de EU para felicitarlo.

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no solo es un asunto de forma es también de fondo, yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional n cuanto a política exterior”, refirió.

El Presidente dijo que debe respetar lo establecido en el artículo 89 fracción décima de la Constitución sobre que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos.

“No podemos inmiscuirnos en la política de otros países, tenemos que ser respetuosos de las decisiones que tomen los pueblos y gobiernos extranjeros, pero eso no significa que estemos en contra o favor de nadie”, agregó.

El Presidente insistió en que no tienen nada en contra del posible presidente electo, Joe Biden o del Partido Demócrata y resaltó la buena relación que han tenido con el Gobierno del Presidente Donald Trump.

“Vamos a esperarnos a que se termine todo el proceso legal y en ese momento resolvemos (…) nosotros venimos de una lucha no quiero que se compare (…) no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude, eso no lo sabemos ni nos corresponde”, comentó con relación a las acusaciones de Trump sobre un presunto fraude.

“¿Cuál es la prisa, por qué no esperar? Para eso hay autoridades van a terminar lo conteos estatales y si no hay impugnaciones, ya”, acotó.

El Presidente aseguró que sea cual sea el resultado la relación entre México y Estados Unidos no se verá afectada porque ya está definida una relación de respeto como lo ha sido con el gobierno de Trump.

Dijo que su decisión de no pronunciarse sobre los resultados fue apoyada por el canciller, Marcelo Ebrard.

Este fin de semana el candidato demócrata Joe Biden fue declarado como ganador de las elecciones presidenciales en EU por medios internacionales, tras obtener alrededor de 74 millones de votos.

El sábado, Joe Biden y su vicepresidenta Kamala Harris, dieron un mensaje desde Wilmington, Delaware, donde pidieron unidad y agradecieron a sus votantes.