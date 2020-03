Central Camionera mantiene operaciones en CuliacÃ¡n, pero disminuye el nÃºmero de corridas

Central Camionera mantiene operaciones en Culiacán, pero disminuye el número de corridas

Desde que inició la contingencia sanitaria para prevenir la propagación de coronavirus en Sinaloa, la afluencia de pasajeros ha disminuido un 60 por ciento y se espera menos afluencia cada día, informó Verónica Gastélum López, Jefe Operativo de la Central de Autobuses Milenium

Belem Angulo

Debido a la baja afluencia y el recurso captado diario insuficiente para solventar gastos operativos, líneas de autobuses han optado por disminuir las corridas de sus unidades, señaló Verónica Gastélum López, Jefe Operativo de la Central de Autobuses Milenium.

Indicó que la central no detendrá operaciones, a pesar de la contingencia sanitaria y la disminución de pasajeros.

“Las líneas de autobuses no es que vayan a cerrar, no es que vayamos a dejar de trabajar, si en una corrida ya no hubo ningún pasajero pues esa corrida ya no va a salir y se va a quedar aquí para el siguiente día o espera a la siguiente corrida”, comentó.

“Lo que es el área federal está muy solo, casi no tenemos pasajeros federales”

“En el área regional, donde se ve un poco más de movimiento porque es lo local, claro que ha bajado, pero es donde se ve más movimiento”, dijo.

Explicó que algunas líneas de transporte han disminuido hasta a una sola corrida de 20 unidades que normalmente transitan.

“Hay líneas de autobuses que tienen 60 corridas diarias, esas líneas de autobuses bajaron a 40. Hay otras líneas de autobuses que tienen 20 corridas diarias y están manejando únicamente una corrida diaria”, comentó.

MEDIDAS SANITARIAS CONTRA CORONAVIRUS

La Central de Autobuses trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y con Vialidad y Transportes.

A través de cercos sanitarios instalados por personal del sector salud, se les brinda información, gel antibacterial y atención médica en caso de requerirse a personal de la central y pasajeros.

“Nos ayudan a revisar a las personas y pasajeros, a hacerles un cuestionario de cómo vienen, de cómo se sienten, ver que no tengan ningún síntoma y en caso de que sí, ellos le dan seguimiento a la persona para prevenir más contagios”

“Igual de la misma manera las personas que van llegando de otros estados estar al pendiente para darles su revisión y el seguimiento”, indicó Gastélum López.

Informó que todos los días las unidades están siendo sanitizadas por personal de las líneas correspondientes.