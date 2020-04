Centralizar derechos de TV, el â€˜salvavidasâ€™ de la nueva Liga de ExpansiÃ³n en MÃ©xico

FUTBOL

Centralizar derechos de TV, el ‘salvavidas’ de la nueva Liga de Expansión en México

El presidente de la Liga MX refutó a los directivos del Ascenso MX que acusan poca claridad en los procesos de certificación; aclara por qué prefiere llamarle Liga de Expansión al nuevo circuito

Noroeste / Redacción

20/04/2020 | 11:34 AM

El rescate financiero del Ascenso MX incluye un salvavidas económico además de un abanico de medidas que pasan por la comercialización de patrocinios, la negociación colectiva de los contratos de derechos de transmisión, así como por implementar mecanismos de FIFA para el pago por la formación de jugadores.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, detalló a Mediotiempo que el plan para desaparecer el Ascenso MX y estructurar una nueva división podría incluso hacer que el ascenso y descenso vuelva antes del 2026, si los clubes cumplen con los requisitos de solvencia financiera e infraestructura.

“Si ves un partido transmitido del Ascenso, salvo los tres de la multipropiedad y alguno que otro que se cuela, no tienen vallas (publicitarias). O sea, si tuvieran los ingresos que dicen de patrocinio no estarían en la situación que están”, aseguró vía telefónica.

“Ahí es donde si centralizamos los derechos de televisión, si centralizamos los derechos de las vallas, ellos van a poder tener un ingreso mayor del que tienen ahorita”.

Por ejemplo, en España los clubes negocian en colectivo los derechos de transmisión, igual que en la Premier League, entre otras, mientras que la MLS unifica incluso los uniformes porque a todos los equipos los viste adidas.

FORMAR JUGADORES PARA VENDER, OTRA VENTANA

Cada uno de los equipos del Ascenso recibirán este semestre 20 millones de pesos como rescate financiero, y cada año subsecuente del 2020 al 2026 recibirían la misma suma si cumplen con los lineamientos de la Liga MX.

A partir de ahí, en la Liga de Expansión replicarían mecanismos de FIFA, que permite que un club que formó a un jugador reciba dinero cada que ese futbolista cambia de equipo, con más ganancias si los venden a Primera División.

“Hay que crear el círculo virtuoso que hoy es un círculo vicioso. Ese es el gran objetivo de esto, y el gran objetivo es que no se pierdan las plazas de trabajo, sino que esas plazas de trabajo se mantengan y crear nuevas, expandir nuevas. Yo por eso cuando dicen la Liga de Desarrollo a mí no me suena, para mí sería una Liga de Expansión”, añadió.

‘PERDÓN, NO TE CAMBIAMOS LAS REGLAS’

También refutó a los directivos del Ascenso que reclamaron poca claridad en los métodos de certificación. Recordó que en la Asamblea de inicio del año futoblístico 2019-20 establecieron que los equipos estarían certificados si cumplían los requisitos de solvencia económica e infraestructura deportiva al 15 de abril pasado, lo cual no sucedió con ninguno de los equipos, salvo los tres que pertenecen a consorcios de Primera División. Estos son Tampico Madero (de Grupo Orlegi que cuenta con Atlas y Santos), Dorados (de Grupo Caliente que tiene a Xolos y Querétaro) y Mineros (de Grupo Pachuca, dueño de los Tuzos y León). Sin embargo, para evitar aún más la multipropiedad, estos tres no tenían la opción de ascender.