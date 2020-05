Centro de Mazatlán luce solo, por suspensión de desfile del Día del Trabajo

Ante la pandemia del coronavirus, este día en Mazatlán no salieron los miles de trabajadores de diferentes sindicatos de instituciones públicas y empresas privadas, así como del transporte público a realizar la tradicional marcha

Belizario Reyes

01/05/2020 | 12:48 AM

El Centro de Mazatlán estuvo hoy por la mañana muy solo al suspenderse previamente el desfile por el Día Internacional del Trabajo para evitar la expansión de contagios por la pandemia del Covid-19.

Desde días antes la Federación de Trabajadores de Sinaloa anunció la suspensión oficial de los desfiles en este puerto y en toda la entidad a fin de tomar medidas preventivas que eviten el contagio generalizado en lugares de concentración masiva.

Este día se recuerda a los mártires de Chicago, Estados Unidos, que el 1 de mayo de 1886 iniciaron unas jornadas de lucha para exigir mejores condiciones laborales.

Pero el 4 de mayo de ese mismo año los obreros participantes en esa lucha en Chicago fueron reprimidos y varios de ellos perdieron la vida.

Por ello hoy no recorrieron del cruce de las avenidas Juan Carrasco y Gutiárrez Nájera a la Plazuela República portando mantas y gritando consignas para exigir sus demandas laborales.

Y no es que en esta ocasión no tengan demandas que hacer, pero no realizaron la marcha como medida preventiva para evitar la expansión del contagio del Covid-19.

Por la mañana, incluso, había poca gente en la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en este puerto, que se abre todos los días de las 10:00 a las 13:00 horas para que los feligreses ingresen a hacer oración durante esta pandemia actualmente el fase 3 a partir del pasado 20 de abril.