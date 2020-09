Centro Histórico de Mazatlán está listo para una segunda etapa: especialista

David Rojas Escárrega el Centro Histórico de Mazatlán debe ser llevado al uso de tecnologías verdes

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Centro Histórico de Mazatlán está listo para una segunda etapa de remodelación, una que involucre más al ciudadano común y que esté enfocado a las tendencias de convivencia y medio ambiente, aseguró David Rojas Escárrega.

El vicepresidente regional de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana aseguró que ahora el Centro Histórico de Mazatlán debe ser llevado al uso de tecnologías verdes, a la implementación de áreas verdes y abrir foros a la opinión pública para el enriquecimiento de ideas.

“ El Centro Histórico fue un rescate que se hizo en su momento, pero siento que lo han dejado un poquito olvidado”, declaró dentro de la Asamblea Regional de Colegios de Arquitectos.

“Se pudiera lanzar una propuesta para una segunda parte de lo que es el Centro Histórico de Mazatlán, la primera parte se me hizo excelente, se lograron calles peatonales, pero no suficiente, Mazatlán sigue creciendo y cada vez me sorprende más cómo se está desarrollando”.

Dijo que el destino debe estar apegado a la Agenda 20/30, aprobada por la organización de las Naciones Unidas para el empuje de ciudades más sustentables.

“Se pudieran utilizar las tecnologías verdes para seguir aportando una calidad de vida responsable, la implementación de áreas verdes, me tocó conocer anteriormente el Centro Histórico de Mazatlán, estaba olvidado para toda la riqueza que se tenía y en una segunda parte pudiéramos darle una mejor vida, hay que darle la opción al turismo y también a la gente que vive aquí”, indicó el especialista.

Actualmente, uno de los problemas que han externado los vecinos del Centro Histórico es el ruido del transporte público, lo que consideran un problema para la tranquilidad de lugar.