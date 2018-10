Cerca de 50 mil jÃ³venes se beneficiarÃ¡n con programa Construyendo el Futuro

Cerca de 50 mil jóvenes se beneficiarán con programa Construyendo el Futuro

Claudia Beltrán

CULIACÁN._ En Sinaloa, el gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador apoyará a cerca de 50 mil personas dentro del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

Horacio Duarte Olivares, próximo subsecretario del Trabajo que estará al frente de este programa que se implementará a partir del 1 de diciembre, mencionó que a nivel país 2 millones 600 mil jóvenes serán beneficiados.

"Jóvenes Construyendo el Futuro es la primera respuesta del gobierno de la República para enfrentar una problemática de los jóvenes que en este momento no tienen acceso a la educación, ni acceso al trabajo", mencionó.

Tener entre 18 y 29 años, no estar inscritos en ningún sistema educativo formal y no contar con empleo, son las características que deberán cumplir las personas para ser beneficiarios de este programa.

"Los jóvenes que no trabajan o no estudian no es porque deciden no estudiar o no trabajar, sino porque se han ido cerrando las posibilidades tanto en el sistema educativo formal, como en el propio mercado laboral derivado de diversas políticas que han cerrado el crecimiento económico en México", externó.

Este programa a nivel nacional busca en su etapa de inicio tener una cobertura de atención a 2 millones 600 mil jóvenes en todo el país, añadió.

Un total de 300 mil jóvenes tendrán una beca mensual de 2 mil 400 pesos para mantenerse en los estudios universitarios y 2 millones 300, tendrán otro apoyo de 3 mil 600 pesos.

El apoyo de 3 mil 600 pesos mensuales serán para que los jóvenes se capaciten y desarrollen alguna habilidad, destreza u oficio, dijo.

"Es el programa más grande del gobierno federal, ni siquiera el otro programa social que es Prospera o Adultos Mayores va a tener el volumen de recursos como lo tiene este programa", externó.

El gobierno federal ejercerá anualmente un presupuesto de 108 mil millones de pesos y lo que se busca es impactar directamente a los 2 mil 452 municipios que tiene el país, explicó.

Actualmente están levantando el Censo del Bienestar donde la gente está recorriendo comunidades y colonias para saber dónde están esos jóvenes, manifestó.

Y de manera paralela, se ha abierto la página https://www.jovenesconstruyendoelfuturo.mx/ para que los interesados se pre registren para uno u otro tipo de beca, puntualizó.

Aseguró que este programa es novedoso en el país, no hay ningún precedente, incluso, en ningún lugar del mundo.

Duarte Olivares ofreció conferencia de prensa acompañado de los Senadores Rubén Rocha Moya e Imelda Castro Castro, así como de los diputados federales Merary Villegas Sánchez y Nancy Yadira Santiago Marcos.