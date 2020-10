Cero tolerancia a quien dañe el patrimonio municipal, sea hombre o mujer, dice Alcalde de Mazatlán

Luis Guillerno Benítez Torres asegura que retiraron denuncia en contra de las feministas porque la pintura con la que marcaron las paredes era deleble

Alma Soto

MAZATLÁN._ El Alcalde Luis Guillerno Benítez Torres advirtió: sean mujeres o sean hombres se miden igual a quienes causen daño al patrimonio municipal.

“Muchas veces les he dicho que respeto las manifestaciones pacíficas, pero sean mujeres o sean hombres no voy a respetar a quien cause daño al patrimonio municipal, se miden igual”, declaró Benítez Torres.

El pasado lunes 28, en el marco de la conmemoración por el Día Global por un Aborto Legal y Seguro, un grupo feminista se manifestó ante el Palacio Municipal y plasmaron sus manos con pintura lavable en los pilares del portal.

Por ello, el Gobierno Municipal levantó una denuncia por daños ante la Vicefiscalía General de Justicia, de la que no proporcionó número de expediente.

Ante ese hecho, que consideraron de represión, el domingo nuevamente se manifestaron, ante un doble cerco de policías, el primero integrado por mujeres policía con uniformes de Capta, y otro de varones.

Benítez Torres aseguró que cuando se percataron de que la pintura no era indeleble, retiraron la denuncia, desde la semana pasada. Todavía el jueves seguía en pie.

“Qué bueno que vienen a manifestarse, nomás una cosa, y un consejo para las feministas, que no las guíe un hombre, Gildardo Izaguirre, ¿cómo es posible?”, cuestionó.