Cerrar Mazatlán ante la pandemia sería grave, dice Alcalde

Luis Guillermo Benítez Torres dice que no se trata de sancionar establecimientos, sino de crear conciencia entre la gente que si alguien va para atrás en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias todos se van para atrás

Belizario Reyes

23/01/2021 | 12:49 AM

MAZATLÁN._ Al dar a conocer que el viernes encabezó personalmente el Operativo Nueva Normalidad, el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, manifestó que no se trata de sancionar establecimientos sino de crear conciencia en la gente de que si alguien va para atrás en el cumplimiento de las disposiciones sanitarias, todos se van para atrás y cerrar la ciudad sería grave.

"Nosotros estamos al pendiente de estos temas, de hecho yo ayer (viernes) personalmente me fui al Operativo Nueva Normalidad para andar visitando los lugares concurridos, personalmente lo estoy haciendo. Afortunadamente (encontré la situación) no tan grave como yo pudiera haber imaginado, nadie de los lugares que yo fui sobrepasaba el cupo, hice algunas observaciones, todos cumplen con las recomendaciones de tomar temperatura, geles antibacteriales y pedimos que nada más permitieran seis personas en cada mesa", añadió Benítez Torres.

"No es la intención (sancionar a algún negocio), únicamente voy a concientizar a la gente de que si vamos para atrás nos vamos todos para atrás y cerrar la ciudad sería grave, no estamos ni en la posibilidad de lo que está pasando en otros lados, pero tenemos que prevenirlo".

Ante peticiones públicas de algunos empresarios de que para prevenir la expansión del contagio del Covid-19 los partidos de la Serie del Caribe 2021, que se celebrará en Mazatlán, se realicen sin público, el Presidente Municipal dijo que eso no depende de él sino de la Liga de Beisbol.

"Eso no depende de mí, depende de la Liga (de Beisbol), finalmente a ella les cuesta traer a los jugadores y acuérdense que no solo son el equipo de México, son equipos extranjeros, nosotros tenemos la solidez para que se dé el partido sin que haya ningún problema, tenemos bien claro el diseño de cuidar que no haya contagios en el beisbol", dijo.

La Serie del Caribe 2021 se llevará a cabo del 31 de enero al 6 de febrero.

El Oficial Mayor del Ayuntamiento, Javier Lira González, manifestó en entrevista por separado que para los partidos de dicha justa deportiva al estadio "Teodoro Mariscal" se permitirá nada más el ingreso del 45 por ciento del cupo total de aficionados a dicho recinto.

Dicho estadio tiene una capacidad total para 16 mil aficionados.

