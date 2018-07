Cerrará actual administración municipal con poco más de 8 mil 500 millones de pesos en inversión privada - Noroeste

Cerrará actual administración municipal con poco más de 8 mil 500 millones de pesos en inversión privada

Raúl Llera Martínez dice que buscarán que el próximo Gobierno le dé continuidad al desarrollo del puerto

Fernanda González

MAZATLÁN._ La actual Administración podría estar “cerrando” con poco más de 8 mil 500 millones de pesos en inversión privada, informó el Secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mazatlán, Raúl Llera Martínez.

“Todavía no cerramos (la administración), pero los 8 mil 500 millones de pesos fácilmente vamos a poder cerralos, si no es que más; es de inversión privada, que es la que me toca manejar en desarrollo económico, pero la pública va más o menos por ahí también”, informó.

