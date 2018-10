CerrarÃ¡n la ObregÃ³n para toma de posesiÃ³n de Estrada Ferreiro como Alcalde de CuliacÃ¡n

EL 31 DE OCTUBRE

Cerrarán la Obregón para toma de posesión de Estrada Ferreiro como Alcalde de Culiacán

El morenista argumentó que él no cerrará la principal avenida de Culiacán, sino que lo hará tránsito municipal

Antonio Olazábal

Jesús Estrada Ferreiro cerrará la Avenida Álvaro Obregón cuando tome posesión como Alcalde de Culiacán.

El Alcalde electo que tomará posesión el 31 de octubre a las 17:00 horas explicó que lo hará de esa manera porque espera que la ciudadanía vaya al acto que iniciará su administración, y que lo hace así para que no sólo acuda la élite del municipio.

"Va a ser en el día 31 a las 5 de la tarde afuera del Ayuntamiento".

- ¿Va a tapar la Obregón?

Va a ser afuera de la Obregón, afuera del Ayuntamiento... hay muchos invitados, no sé cuántos puedan venir porque ese día en todo el país va a ser igual, entonces yo invité a algunos senadores, diputados federales amigos míos que me apoyaron en la campaña.

- ¿Por qué hacerlo afuera del Ayuntamiento?

Porque quiero que toda la gente que quiera ver el evento pueda verlo, no es elitista, es para el pueblo, no hay un local, ni el MIA, ni el Ayuntamiento, ni auditorios donde quepa la gente, yo he ido a muchos y me da pena ajena ver cómo la gente protestando afuera y quejándose de que nada más los funcionarios y empresarios van", explicó.

Cuestionado nuevamente sobre si cerrará la principal avenida de la capital sinaloense, Estrada Ferreiro criticó a los reporteros diciendo que lo obligan a hacer ese tipo de declaraciones, y que él no cerrará la calle... sino lo hará tránsito municipal.

"Ahorita me dijo el compañero de Línea Directa '¿Dónde va a ser el evento?', en la Obregón, va a ser en la Obregón le dije, '¿Me la va a cerrar?', va a ser en la Obregón, '¿Quién la va a cerrar?', los tránsitos, pos allá, yo no, yo nada más voy a hacer el evento", argumentó.

"La pregunta lleva implícita que yo conteste, sí, la voy a cerrar, para que digan 'El Alcalde cerró la Obregón', ahí va a ser el evento", criticó.