Cerraremos frontera con MÃ©xico por la fuerza si no hay muro: Trump; AMLO no quiere opinar

Cerraremos frontera con México por la fuerza si no hay muro: Trump; AMLO no quiere opinar

El presidente estadounidense en su cuenta de Twitter criticó a los legisladores demócratas de su país, así como a los países centroamericanos por los migrantes ilegales

Noroeste / Redacción

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este viernes con cerrar por la fuerza la frontera de Estados Unidos con México, y a través de una serie de mensajes en su cuenta de la red social Twitter, criticó a los legisladores demócratas de su país, así como a los países centroamericanos por los migrantes ilegales.

Desde muy temprano escribió tuits contra los “demócratas obstruccionistas”, por no aprobar los recursos necesarios para erigir el muro fronterizo que prometió desde la campaña electoral en la que fue elegido como mandatario de EE.UU.

“Nos veremos obligados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro y [si tampoco] cambian las leyes de inmigración ridículas con las que nuestro país está sometido. ¡Es difícil de creer que hubo un Congreso y un presidente que [lo] aprobaría!”, escribió Trump.

.....close the Southern Border. Bring our car industry back into the United States where it belongs. Go back to pre-NAFTA, before so many of our companies and jobs were so foolishly sent to Mexico. Either we build (finish) the Wall or we close the Border...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

Además, indicó que como su país ha perdido más de 75 mil millones de dólares al año por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, por sus siglas en inglés) con México, por lo que cerrar la frontera podría considerarse un modo de “tener ganancias” para regresar la industria automotriz y aquellas empresas que se mudaron al territorio vecino.

....The United States looses soooo much money on Trade with Mexico under NAFTA, over 75 Billion Dollars a year (not including Drug Money which would be many times that amount), that I would consider closing the Southern Border a “profit making operation.” We build a Wall or..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

“Los Estados Unidos pierden tanto dinero en el comercio con México bajo el TLCAN, más de 75 mil millones de dólares al año (sin incluir el dinero proveniente de las drogas, que sería muchas más veces que esa cantidad), por lo que consideraría el cierre de la frontera sur como una ‘operación de lucro’”, tuiteó el mandatario estadounidense.

“Construir un muro o cerrar la frontera sur. Traer nuestra industria del automóvil de nuevo en a Estados Unidos donde pertenece. Regresé al pre-NAFTA, antes de que muchas de nuestras empresas y empleos fueran enviados tan tontamente a México. O construimos (terminamos) el muro o cerramos la frontera”, abundó Trump.

Sobre las caravanas migrantes, Trump arremetió contra los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador por no hacer nada por Estados Unidos, pero sí tomar su dinero. Ante ello, adelantó que les quitará toda la ayuda que les venía dando.

.....Honduras, Guatemala and El Salvador are doing nothing for the United States but taking our money. Word is that a new Caravan is forming in Honduras and they are doing nothing about it. We will be cutting off all aid to these 3 countries - taking advantage of U.S. for years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de diciembre de 2018

“Honduras, Guatemala y el Salvador no están haciendo nada por los Estados Unidos pero (sí están) tomando nuestro dinero. El punto es que una nueva caravana se está formando en Honduras y no están haciendo nada al respecto. ¡Vamos a cortar toda la ayuda a estos tres países (que se estuvieron) aprovechando (de) los Estados Unidos durante años!”, escribió el presidente de EE.UU. en Twitter.

Ayer, los líderes del Partido Republicano de la Cámara baja no llegaron a un acuerdo para una votación, por lo que el cierre parcial de Gobierno en Estados Unidos se prolongaría hasta la próxima semana. Según el diario The Washington Post, asesores demócratas trabajaron para redactar una ley para reabrir el Gobierno, una vez que su bancada tome el control de la Cámara baja el 3 de enero.

AMLO PREFIERE NO OPINAR DE ASUNTOS DE EU

Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, dijo que se trata de un asunto interno de Estados Unidos, por lo que prefiere no opinar. Durante su conferencia de prensa matutina, destacó la buena relación con el país vecino y afirmó que quiere cuidarla.

“Cuidamos mucho la relación con el Gobierno de Estados Unidos, desde luego nosotros vamos a defender siempre nuestra soberanía, en el caso de los migrantes ya hemos dejado de manifiesto nuestros respeto al derecho de los seres humanos a buscarse la vida, vamos siempre a proteger a migrantes, a defender sus derechos humanos”, señaló López Obrador.

“No hemos opinado sobre este tema porque se trata de un asunto interno del Gobierno de Estados Unidos, de dos posturas y preferimos abstenernos. Además, estamos buscando mantener siempre una muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, no queremos ser imprudentes, no consideramos que debamos participar en este asunto, opinar sobre este asunto”, indicó el mandatario mexicano.