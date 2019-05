Cesan a jefe policiaco en MazatlÃ¡n por realizar disparos al aire

Cesan a jefe policiaco en Mazatlán por realizar disparos al aire

Se trata de Jaime Maldonado, quien se desempeñaba como subdirector administrativo de la corporación preventiva

Noroeste / Redacción

27/05/2019 | 10:16 AM

MAZATLÁN.- Lo que comenzó como una fiesta en el Fraccionamiento Issstesin, en este puerto, terminó con el cese del subdirector administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Mazatlán, tras ser acusado por vecinos de realizar disparos al aire en su domicilio, el fin de semana.

El funcionario cesado es Jaime Maldonado, de profesión Químico Farmacobiólogo, quien tenía mes y medio en el cargo, se informó.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó el hecho y el cese del funcionario, al advertir que no tolerará estos excesos en su administración.

"Hubo una persona que ayer, en estado de ebriedad, disparó al aire, es un subdirector (de la Policía Municipal), hoy firmé su baja", manifestó.

Entrevistado sobre el hecho, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ramiro Lizárraga Medina, explicó que tras recibir el reporte de disparos en dicho asentamiento durante una supuesta fiesta, se acudió a la zona, donde agentes preventivos hallaron siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros, así como el vehículo de la SSPM asignado a Maldonado.

“Según el parte interno, hubo denuncia de haberse escuchado detonaciones. Los elementos policiacos localizaron 'cascajos' tirados en el área de la calle, y al realizar una inspección en los vehículos, se detectó un vehículo que estaba asignado a esta Secretaría y asignado al ex subdirector administrativo, por lo que ya causó baja fulminante”, confirmó Lizárraga Medina.

El titular de la SSPM del puerto dijo que aún no se puede determinar que él haya hecho los disparos, pero en su carácter de funcionario de la corporación, debió reportar el hecho.

-- ¿Por qué causó baja?

"Aunque no lo señalen directamente a él, no hubo testigos que dijeran que él fue, estar en un lugar donde se hicieron detonaciones y no haber dado el aviso correspondiente, y participado en el apoyo de la investigación, dio el tema a pensar de que algo está mal ahí".

-- ¿Se le perseguirá algún delito?

"De hecho el parte informativo pasa a Asuntos Internos, a darle el trámite correspondiente, y ya Asuntos Internos hará lo correspondiente".

Lizárraga Medina repudió este tipo de comportamientos de los elementos de la corporación, porque alejan más a la ciudadanía de las autoridades preventivas, cuando lo que se busca es la proximidad social.

“En esta corporación estamos para proteger y dar seguridad a la ciudadanía, no para sembrar dudas, es el llamado que siempre se ha hecho desde que estoy yo aquí, que la ciudadanía tenga la confianza de hablar con nosotros, de acercarse y denunciar, entonces no podemos dar este tipo de pautas ni dejar dudas”, comentó.

Sobre si el subdirector administrativo está autorizado a portar arma, Lizárraga Medina informó que estaba en trámite su permiso de posesión, como parte de la licencia colectiva de las corporaciones policiacas.

Se informó que Jesús Flores Vizcarra relevará a Jaime Maldonado en la Subdirección Administrativa de la SSPM de Mazatlán.