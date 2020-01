Cesan al director de Ecología de Guasave por no dar resultados

Felipe Ángeles Ruiz Moreno es dado de baja de la dependencia y en su lugar se queda como encargado de despacho de manera temporal el subdirector Melquiades Ahumada Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Siete meses y medio después de asumir el cargo como director de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guasave, Felipe Ángeles Ruiz Moreno fue cesado debido a los pobres resultados que entregó al frente de esta dependencia, informó Jorge Humberto Hernández Escobedo, Oficial Mayor.

La baja del biólogo de profesión se hizo efectivo a partir del lunes. No se ha designado todavía a la persona que lo reemplazará, pero por lo pronto como encargado de despacho se queda al frente de la dependencia Melquiades Ahumada Leal, funcionario de esa misma dirección.

“Ayer se nos notificó, sale de la dirección de Ecología, ya no va a ser el director él, la orden que me dijeron es que estaba dado de baja”, indicó.

El funcionario subrayó que el cese de Ruiz Moreno, según la orden de sus superiores, es por los resultados nulos que se han estado teniendo en esa dependencia.

Hernández Escobedo indicó que la baja del servidor público también pudiera deberse al recorte de personal, aunque lo que le informaron es que la próxima semana pudiera nombrarse a quien se quedará al frente de la dirección de Ecología.

Ruiz Moreno, un izquierdista del ala radical, inició como subdirector de Ecología en la presente administración y asumió la dirección de esta dependencia el 4 de junio de 2019 luego de que Fritzia Berenice Jiménez Estrada fuera removida del cargo.

Funcionarios al interior del Ayuntamiento revelaron que el ahora ex director de Ecología era muy problemático, que no obedecía órdenes superiores y que no era prudente en el desempeño de sus funciones.

La última actividad que el funcionario cesado tuvo en el Ayuntamiento fue el viernes de la semana pasada, cuando hizo entrega de 200 árboles al Centro de Atención Múltiple 52 de Tamazula.