César Fernández Osuna: Ser padre, su mejor versión - Noroeste

Día del Padre

César Fernández Osuna: Ser padre, su mejor versión

César comparte su experiencia paterna y cómo la naturalidad es esencial para una integración familiar

Susana Guevara

MAZATLÁN._ Hace cinco años la vida de César Fernández Osuna cambió por completo, se convirtió en su mejor versión para ser un gran guía en la formación de su hijo, Christian André.

Con amor y apoyo incondicional de su esposa, Íngrid Vázquez Tirado, han formado una sólida familia, la cual se fortaleció aún más con la llegada de su segundo hijo, César Antonio.

“A mis 34 años fui papá por primera vez, y desde ese momento sentí que mi vida cambió, agarró un rumbo con mayor sentido a la vida y responsabilidad”, comparte.

“Ya no solo era mi esposa la que dependía de mí, ya éramos una familia, al principio fue pesado, pero poco a poco las satisfacciones eran mayores que las preocupaciones”.

Dos años y medio después, los Fernández Vázquez crecieron, llegó su segundo hijo, quien nació con una discapacidad poco común llamada espina bífida.

A pesar de un diagnóstico poco favorable por parte de los médicos, el pequeño es un roba corazones, se desarrolla, crece y mejora cada día que transcurre.

“Nuestro segundo hijo nació con una discapacidad poco común, se llama espina bífida, el diagnóstico era que el niño no iba caminar ni tendría una vida normal, y a partir de ese momento nuestra vida dio un giro de 360 grados”, explica.

“Como papá no estás preparado para afrontar estas situaciones, pero con el apoyo de mi esposa, familiares, amigos y por supuesto Dios, nuestro hijo ya va al kínder, camina con el apoyo de una andadera y estoy seguro que va llegar a ser todo un profesionista igual que su hermano mayor”.





Cómplices divertidos

Basta con que Christian André y César Antonio vean llegar a su padre para correr y abalanzarse a él, y hacer lo que más les gusta, andar en bicicleta.

Sus tardes no son las mismas si no dan un paseo por el Malecón, pues los tres, siempre tienen listas sus bicis para iniciar sus ‘rodadas’.

Este gusto por el deporte y la actividad física es uno de los ejemplos que les inculca César, ya que considera que es parte de la semilla que se siembra para que en el futuro sean personas íntegras.

El educarlos no es tarea fácil, ya que los tiempos han cambiado, no es lo mismo que cuando él era un niño, pero eso no quiere decir que desaparezcan las obligaciones que se tienen como hijo.

“El mundo ha evolucionado demasiado con el Internet, me considero un papá moderno, ya que trato de ponerme al nivel de ellos en cuestión de lo que escuchan y lo que ven”, dice.

“De niño me gustaba el respeto que teníamos hacía nuestros padres y la obligación que teníamos como hijos, y eso también lo quiero para mis hijos”.





Su legado como padre

Para César, el ser padre es dar el mayor esfuerzo para sacar adelante a su familia, proceso que disfruta al máximo con sus hijos y su esposa.

“El mejor legado es el ejemplo que día a día ven tus hijos, ven que te esfuerzas en el trabajo para darles un hogar, estudios, ven el amor que le demuestras a tu esposa”, describe.

“Día a día estás sembrando una semilla en ellos que los van a formar en el futuro para que sean unas personas íntegras, y eso, es invaluable”.

Lo mejor y más fácil de ser padre es la integración que tienen como familia, ya que se da de forma natural, lo que les ha permitido afrontar cualquier situación.