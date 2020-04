CESP ve positiva Ley de Amnistía, pero llama a vigilar proceso de liberación de reos

Que no se libere a presos que no cumplan con los requisitos, o bien que no se garantice que no volverán a delinquir

Noroeste / Redacción

22/04/2020 | 11:24 AM

Foto: Noroeste

Para el Consejo Estatal de Seguridad Pública, la Ley de Amnistía que aprobó el Senado el lunes, ayudará a miles de personas que cumplen sentencias por diversos delitos, en un contexto donde la pandemia amenaza su salud al estar recluidos. Sin embargo, el CESP llama a las autoridades a vigilar que se cumpla que el procedimiento no abuse y libere a presos que no cumplan con los requisitos, o bien que no se garantice que no volverán a delinquir. Entre los requisitos para obtener la libertad se encuentran las personas que hayan sido procesadas o tengan sentencia firme por los delitos del orden federal como el aborto (mujeres criminalizadas por haberlo tenido y médicos o parteras acusados de participar en éstos). Delitos contra la salud cometidos por personas en estado de pobreza o vulnerabilidad; delitos cometidos por miembros de pueblos indígenas a quienes no se les garantizó el debido proceso. El robo simple sin violencia y no reincidente; sedición, siempre que no se trate de terrorismo. La Ley aclara que las personas a beneficiarse deben cumplir con tres condiciones: que la sentencia firme sea la primera que tenga el inculpado; que no se haya cometido delito de privación de la vida, secuestro o delitos contra la integridad personas; y que no se hayan utilizado o empleado armas de fuego al cometer el delito. Se calcula que existen 4 mil 633 reos acusados por aborto, narcotráfico, robo simple y sin violencia, así como por protestas sociales y políticas, de un total de 14 mil presos del fuero federal. También, el CESP destaca que no se han informado las acciones a seguir desde el Poder Legislativo estatal, pues la nueva Ley per se beneficiaría a una cantidad mínima de reos del orden federal, por lo que lo trascendente vendrá con los reos del fuero común, de ahí la relevancia de conocer qué harán las entidades federativas para impulsar leyes similares en los estados. #Ley de Amnistía

#Presos

#México

#Gobierno federal

