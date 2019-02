CFE pierde $30 mil millones en un aÃ±o por diablitos

CFE pierde $30 mil millones en un año por diablitos

Manuel Bartlett Díaz, director de la paraestatal, asegura que los grandes robos de luz los cometen las empresas grandes

Sinembargo.MX

Ciudad de México (Economía Hoy/SinEmbargo).- La Comisión Federal de Electricidad perdió 30 mil millones de pesos en 2018 por robo de electricidad, informó Manuel Bartlett, titular de la dependencia.

En conferencia de prensa José Antonio Rojas Nieto, el director corporativo de finanzas de la CFE, dijo que dicho monto corresponde a pérdidas no técnicas, es decir, tiene que ver con “diablitos”.

Por su parte, Manuel Bartlett indicó que los mayores robos suceden en las grandes empresas, si bien, hay micronegocios que también se “cuelgan” no se comparan con el robo de electricidad de las grandes empresas.

“Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias que manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. El costo no es que sea aceptable, que se cuelguen. Pero toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa”, advirtió.

Sin embargo, el funcionario omitió compartir los nombres de las empresas involucradas, pero aseguró que se revisará y harán que paguen lo justo.

Detalló que otros 30 mil millones de pesos corresponden a pérdidas técnicas, es decir, la merma de transmitir la electricidad, las cuales equivalen al 14 por ciento de la electricidad que la compañía estatal transmite y distribuye.

Rojas Nieto informó que la deuda del gobierno federal a la CFE asciende a casi 900 millones de pesos, mientras que los gobiernos estatales y municipales tienen deudas de 7 mil millones de pesos.

Indicó que la cartera vencida CFE ascendió a 45 mil millones de pesos en los últimos dos años, y tiene convenios de pagos cercanos a 5 mil millones, básicamente de usuarios residenciales.