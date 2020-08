Chapultepec, listo para el mayor espacio bicultural del país. Los vecinos dudan y exigen consulta

El Gobierno federal y de la Ciudad de México iniciaron la interconexión de las secciones del Bosque de Chapultepec, a través de la Calzada Flotante, y su restauración ambiental y cultural con mil 100 millones de pesos para este año. Destaca un museo del maíz, un memorial para personas en fosas comunes, el rescate hídrico de la tercera sección y el anexo de una cuarta, donde habrá una Cineteca

15/08/2020 | 08:45 AM

MÉXICO._ Frente a la Casa del Lago del Bosque de Chapultepec, en la Calzada de los Poetas, un hombre lee sentado en una banca y al otro lado otro duerme. De fondo, el lago sin lanchas en operación, patos y peces peleándose por comida. Dos niños intentan colgarse de un árbol mientras una mujer se pasea en bicicleta. Algunos corren. Otros compran frituras.

“Si hubiera un espacio así en cada Alcaldía, la vida sería mejor”, comentó Brenda, una joven acostada en una hamaca mientras observaba a una ardilla. El acceso público se permite desde el Semáforo Naranja con uso de cubrebocas y durante estancias cortas. El Castillo permanece cerrado y diversos puestos de comida o artesanías continúan sin abrir.

Después del retraso de tres meses por Covid-19, el Gobierno federal y de la Ciudad de México presentaron el mayor proyecto biocultural del país, el “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura” que contará con mil 100 millones de pesos para arrancar este año.

Frente a las inquietudes de vecinos, las autoridades aclararon que se trata de una interconectividad entre secciones, así como una restauración ambiental y cultural guiada por un grupo multidisciplinario, por lo que no habrá tala de árboles, el Jardín Botánico de la Segunda Sección no se dañará y, justificaron, para la primera etapa no se necesitará actualizar el Programa de Manejo, ya que las tres obras nuevas –que requerirán consulta ciudadana– se construirán en los siguientes años.

“No vamos a hacer absolutamente nada que signifique poner en riesgo al Bosque Chapultepec, todo lo contrario; el objetivo del Presidente de la República, y que compartimos, es el rescate y la promoción del Bosque como un área cultural y natural. Le pertenece al pueblo de México no al Gobierno”, aseguró la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación.

No obstante, el Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec se manifestó este jueves en el Jardín Botánico contra la reubicación del Orquideario, donde, afirman, se instalará el Pabellón Contemporáneo Mexicano. “Mientras no haya un Plan Maestro y un Plan de Manejo aprobado por el Consejo Rector Ciudadano tras consultas, ni una obra en el Bosque”, exigieron.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informó que abrirá una investigación de oficio para verificar la legalidad y sustentabilidad de las intervenciones que supone el proyecto en el Bosque de Chapultepec.

El Jardín Botánico oferta una diversidad de plantas. Foto: Dulce Olvera, SinEmbargo

Trabajadores en el estanque del Jardín Botánico. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo

SIN PROGRAMA DE MANEJO ACTUAL

El Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec –integrado por ciudadanos y académicos que en los últimos cinco años han luchado contra el Corredor Comercial Chapultepec, la rueda de la fortuna y el CETRAM Chapultepec– solicitó información sobre los impactos socioambientales del proyecto a la Secretaría de Cultura, al Gobierno de la Ciudad de México, a la Alcaldía Miguel Hidalgo y al Consejo Rector Ciudadano, quien les respondió el 14 de julio que aún no se contaba con el requisito de un Programa de Manejo.

Días antes, el 29 de junio, el coordinador del proyecto Gabriel Orozco presentó al Consejo Rector un resumen ejecutivo del contenido, planos y mapas desarrollados y condensados en las más de 400 cuartillas que componen los Cuadernos de trabajo del Taller Chapultepec para la propuesta de Plan Maestro. Se asegura que “la propuesta es ecológicamente respetuosa, socialmente responsable y económicamente viable”. El Plan Maestro es concebido como un proyecto dinámico que “se hará al ritmo que las circunstancias lo permitan” y adecuándose a las cambiantes realidades.

Este Consejo Ciudadano fue formado como una figura de gobernabilidad ciudadana del Bosque de Chapultepec por el entonces Jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que el Bosque, visitado por 15 millones de personas al año, se privatizara o tuviera proyectos que no fueran compatibles con su vocación.

En una carta respondió al Frente Ciudadano que “se trata de proyectos aislados, de diferentes escalas y grados de avance, sin la articulación física, ambiental, social y financiera que permite un Programa de Manejo”.

El Lago Menor en la Primera Sección. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo

Vista del Jardín Botánico. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo

La autoridad competente para expedir el Programa de Manejo del Bosque es la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) del Gobierno de la Ciudad. De acuerdo con la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, la iniciativa de esta restauración e interconectividad “habrá de adoptar la forma de un nuevo Programa de Manejo del Bosque de Chapultepec, que sustituya al actualmente vigente”, dijo el Consejo conformado, entre otros, por María Cristina García Cepeda (ex secretaria de Cultura), Adriana Lobo Almeida (World Resources Institute México) y Leonora Rojas Bracho (Instituto Nacional de Ecología).

Para Pablo Gaytán, integrante del Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec, “es una incongruencia legal y de procedimientos administrativos” que se anuncie el proyecto “sin diagnóstico” y que ya se haya licitado la “Calzada Flotante” antes de contar con el Programa de Manejo actualizado y consultado a la ciudadanía.

“El día de la presentación nosotros esperábamos el Programa de Manejo, que la Secretaria del Medio Ambiente nos informara al respecto, no una serie de apuntes dispersos que ya los había dado a conocer Orozco desde el año pasado”, comentó Gaytán, quien considera al proyecto como “centralista, faraónico y unipersonal” (Orozcopark, le dice). “Las páginas Web no muestran los elementos legales y normativos. Me parece delicado porque hay un presupuesto, ¿cuánto abonará el fideicomiso ProBosque de la iniciativa privada?”.

Ese Programa de Manejo (2006) tiene que actualizarse, reconoció Sheinbaum. “Porque se hace más grande el Bosque de Chapultepec y se incluyen las 50 hectáreas de la Cuarta Sección. [En la etapa de las nuevas obras] se va a elaborar en conjunto con el Consejo Rector el nuevo Programa de Manejo, y ahí sí hay la necesidad de abrir a consulta pública”, dijo.

CONEXIÓN DE SECCIONES Y RESTAURACIÓN

El proyecto para las 800 hectáreas naturales, coordinado por el artista contemporáneo Gabriel Orozco, tiene cuatro objetivos. El primero es incorporar el “Complejo Cultural Los Pinos” y 50 hectáreas del Campo Militar Número 1 de la Defensa Nacional como la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec. La segunda meta es la interconectividad entre las cuatro secciones.

“La obra más importante este año es la de la ‘Calzada Flotante’ o puente peatonal muy amplio entre la Primera y la Segunda Sección. Ya fue licitado (por 186 millones 999 mil pesos) y ya comienza muy pronto su construcción”, explicó la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“Tiene su estudio de impacto ambiental (a punto de estar liberado), no se impacta ningún espacio natural, no se requiere talar árboles, sino sencillamente pasa sobre el Periférico. Va a permitir un paso peatonal, así como el que hay hacia la Primera Sección que cruza el Circuito Interior hacia la Calzada de los Leones”.

El Frente Ciudadano por la Defensa del Bosque de Chapultepec, entre cuyos integrantes está el poeta Homero Aridjis, contó 250 árboles que están en riesgo por esa obra y vigilarán su permanencia. Como alternativa a la Calzada Flotante, proponen vías existentes de conexión ente la Primera y Segunda Sección con menos presupuesto y menos árboles en riesgo, de acuerdo con recorridos y asesores. Una opción sería por el Paseo Campo Marte o bien por el Paseo Molino del Rey.

Alternativas de conexión peatonal entre la Primera y Segunda sección. Imagen: Frente Ciudadano en Defensa del Bosque de Chapultepec

De acuerdo con el resumen ejecutivo del Plan Maestro, la conectividad se busca para las zonas aledañas que históricamente no han tenido acceso al Bosque, el peatón es el eje de todas las propuestas y especialmente los grupos más vulnerables, y la bicicleta es un modo de transporte de especial relevancia. También contempla apertura de rutas internas de transporte público ecológico a lo largo y ancho del Bosque.

El tercer fin para este Bosque de 800 años es el rescate ambiental y restauración ecológica e hídrica principalmente de la Tercera Sección por ser la más abandonada.

“Por muchos años la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec fue un espacio donde se reforestó, pero con especies que no son las propicias para esta zona y además, se convirtió en un espacio natural abandonado. Tiene lugares que inclusive tienen problemas por la fauna nociva que hay en este lugar”, expuso la Jefa de Gobierno de la capital del país.

“El trabajo en la Tercera Sección se centrará en evitar que aguas negras contaminen los cauces de las partes bajas de las barrancas y asegurar la infiltración al manto acuífero, aumentando la disponibilidad del recurso hídrico en la ciudad; mejorando su calidad. Se recuperará y diversificará además la vegetación con árboles de especies nativas para aumentar la diversidad del bosque urbano, incluyendo especies emblemáticas como el ahuehuete en la parte baja de las cañadas”, expone el resumen ejecutivo del Plan Maestro.

El rescate hídrico será con apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y para la restauración ecológica el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuenta con 12 millones de pesos para que grupos multidisciplinarios elaboren un diagnóstico biofísico y analicen el estado fitosanitario del arbolado; la sustentabilidad hídrica; los servicios ecosistémicos de los suelos, así como la riqueza y diversidad de la fauna nativa del Bosque de Chapultepec. Estos trabajos quedarán concluidos en el segundo semestre de 2021.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) contará con 4 millones de pesos para identificar especies y el estado de salud de los árboles para conocer cuáles son las más abundantes y establecer los requerimientos necesarios para su mantenimiento. El Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), a través de 2.48 millones de pesos, analiza la calidad de los suelos en las cuatro secciones, y elaborará un muestreo preliminar para identificar la biodiversidad y evaluar los niveles de contaminación, tanto por deposición atmosférica como por actividades humanas.

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), que cuenta con 4.29 millones de pesos, trabaja en el diagnóstico y propuestas para la gestión de los recursos hídricos en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec: fuentes y principales usos, estudios de inundación, caracterización hidrogeológica para la recarga del acuífero, análisis de la calidad del agua y se propondrán medidas para su tratamiento. Y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza con 1.6 millones de pesos un inventario de cinco grupos taxonómicos (dos de insectos y tres de vertebrados) de gran importancia ecológica, para actualizar las listas de especies y sus posibles amenazas.

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) contará con 4 millones de pesos para identificar especies y el estado de salud de los árboles para conocer cuáles son las más abundantes y establecer los requerimientos necesarios para su mantenimiento. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo

Pablo Gaytán, del Frente Ciudadano, comentó que omiten el concepto de crisis climática.

“Hay un gran crecimiento de las islas de calentamiento y se debería de hablar de calentamiento global. Utilizan conceptos propios del capitalismo verde como pelmacultura, nodos, conectividad y estratos”, dijo.

El cuarto objetivo del proyecto es la promoción cultural del Bosque de Chapultepec, por lo que a los museos existentes, al que se integró Los Pinos, se sumarán espacios culturales.

“Los proyectos responden a una lógica de la centralización de la cultura que va en contraposición a su principio. La cultura debe llegar a los sectores populares”, observó Gaytán.

Sobre esta crítica, replicada en redes sociales, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum destacó los 12 proyectos de “Sembrando Parques” y recuperación de ríos que iniciaron el año pasado y que este año están en su segunda etapa como el Parque Cuitláhuac, la Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella, en la Alcaldía Iztapalapa, así como el Vivero y el Bosque de Aragón en Gustavo A. Madero. También laboran en el Parque Cantera, en Coyoacán, una zona que era solamente de la Planta de Asfalto y que ya es un parque de 12 hectáreas.

LA CASA DEL MAÍZ

La Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro Guerrero, aclaró que más que infraestructuras nuevas, el proyecto piensa en el rescate, potenciación y difusión de lo ya existente, pero también en conectar y hacer fácil el tránsito en sus cuatro secciones.

De los 12 espacios planeados para el servicio cultural y ambiental, solo tres implican construcciones nuevas: el Pabellón Contemporáneo Mexicano, el Cubo Escénico y el Espacio de Cultura Ambiental y Jardín Etnobotánico. Al no estar contempladas para iniciar este año, siguen en estudio y aún no hay inversión estimada.

En la Primera Sección, este 2020 se abrirá la “Casa Presidencial Lázaro Cárdenas”, dedicada a promover el conocimiento y reflexión sobre las líneas filosóficas, políticas y culturales que distinguen la época del cardenismo.

También se inaugurará “Cencalli Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria” en el edificio antiguo del Molino del Rey.

“Un espacio para una cultura alimentaria que, de no haberla abandonado, hubiera evitado los problemas de salud que tenemos ahora. El maíz, la milpa y los aportes alimentarios de México al mundo serán parte del discurso en este gran espacio, que mostrará la riqueza alimentaria de México”, expuso Fraustro.

Cristina Barros, la guionista curatorial e integrante de Sin Maíz no hay País, explicó que se contará con una sala sobre “el maíz hacia el futuro” y otra sobre “maíz en el mundo”, para reflexionar sobre la importancia de la producción de pequeños campesinos y los daños al agua y el suelo de la agroindustria en el marco de la crisis climática.

Frente a la Casa del Maíz, estará este año la “Gran Tienda de FONART”, que resignificará el trabajo de los artesanos de México impulsando el desarrollo de conocimientos tradicionales, algunos en peligro de extinción.

EL JARDÍN BOTÁNICO SE AMPLIARÁ

Aun en Semáforo Rojo, trabajadores de jardinería han acudido al Jardín Botánico ubicado en la Segunda Sección para el mantenimiento de un espacio donde conviven especies desérticas como cactus y nopales con plantas polinizadas por abejas y mariposas como lavandas. Los vitrales del Orquideario implican un refugio del tráfico de afuera en la Avenida Reforma. Desde junio se puede ingresar solo durante media hora, por medidas sanitarias.

Para los siguientes años, para fortalecer al “Centro Cultural del Bosque”, en la Primera Sección se construirá “El Pabellón Contemporáneo Mexicano” y el “Club Escénico”, así como el “Espacio de Cultura Ambiental y Jardín Etnobotánico” en la Segunda Sección. También, aprovechando infraestructura existente, se abrirán otros espacios culturales.

A través de los vitrales entra la luz y color al Orquideario del Jardín Botánico. Foto: Abril Satiba, especial para SinEmbargo

“Se incorpora el Jardín Etnobotánico ampliado y la restauración ecológica del Lago Menor se integra con el Museo de Historia Natural, el Cárcamo y todo aquello que es un hilo conductor de todo este proyecto que es el agua”, dijo la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. “Lo que está ahorita en el Jardín se preservará, toda la parte de árboles y todo lo que representa el valor ambiental de esa zona; se impactarán zonas ya impactadas solamente y se trasladará el Orquideario de la mano de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México”, aclaró.

Pero, dijo Pablo Gaytán del Frente Ciudadano, si trasladarán el Orquideario, “ya es una afectación de entrada y un atentado; es una falta de respeto al ciudadano decirnos que no se dañará ninguna especie”.

¿CENTRALIZACIÓN DE LA CULTURA?

El Pabellón Contemporáneo Mexicano, detalló la Secretaría de Cultura, será un espacio abierto a exposiciones temporales. En línea con el Museo Nacional de Antropología, el de Historia y el de Arte Moderno, “contribuye a terminar la narrativa de este distrito de museos desde lo prehispánico hasta la creación contemporánea”.

Y el Cubo Escénico, ubicado en donde se conocía como “Las Caballerizas”, será un espacio flexible para la danza, teatro, ópera de cámara, música contemporánea, música electrónica y nuevas tecnologías, incluyendo actividades al aire libre.

“El Pabellón Contemporáneo está contemplado para vender y hacer actos efímeros que se complementa con el Pabellón de Cultura Urbana en la Tercera Sección que plantea una recuperación de espacios para volverlos laboratorios del lavado de la cultura propia de los sectores urbanos de la ciudad, al concentrarlos en espacios muy determinados pensados como centros de entretenimiento”, observó Pablo Gaytán, del Frente Ciudadano en Defensa del Bosque de Chapultepec.

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la Secretaria de Cultura Alejandra Fraustro presentando el proyecto del Bosque de Chapultepec. Foto: Gobierno CdMx

“El Pabellón Contemporáneo debería descentralizarse y ubicarse mejor en la Alameda Oriente, cerca de las zonas periféricas urbanas y el bordo de Xochiaca, donde hay bastante material, o en Tlalpan y el de Cultura Urbana en los barrios donde viven los grafiteros, donde es su territorio natural de expresión”, planteó.

En la Tercera Sección, donde se concentra la restauración hídrica, en los próximos años también se rehabilitará en el Panteón Civil de México un Memorial para los Olvidados, como reconocimiento con dignidad a las personas enterradas en las fosas comunes existentes, el cual se sumará a la Rotonda de las Personas Ilustres.

“En este panteón se fortalecerá el oficio de los floristas, y es menester que este lugar sea un espacio de reflexión sobre nuestra profunda cultura de la muerte, una de las prácticas más importantes de México, el Día de Muertos”, abundó Fraustro.

LA NUEVA CUARTA SECCIÓN

Como parte del proyecto biocultural más grande del país, se inaugurará una Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec a partir de las 50 hectáreas entregadas por la Defensa Nacional, donde se encuentra el Manantial de Santa Fe y la cuenca del río Tacubaya.

“El cambio de paradigma de espacio autocontenido y bajo resguardo de la industria militar a espacio abierto de carácter civil implica intervenciones estratégicas a nivel físico, social y simbólico”, expone el resumen ejecutivo del Plan Maestro.

“A nivel físico, requiere reducir barreras y bardas, construir puentes y abrir puertas; a nivel social, se trata de diseñar un programa cultural, social, deportivo, ambiental y de impulso económico acorde con las necesidades y demandas públicas de la Ciudad; a nivel simbólico, se funda en la memoria de lo que fueron los campos en torno a la Fábrica de Pólvora, los cuales eran habitados tanto por los obreros civiles que trabajaron en el lugar como por sus familias que asistían a las fiestas de aniversario, a los bailes y los juegos deportivos”.

En esta nueva sección se restaurará Ermita Vasco de Quiroga, un edificio del Siglo 16, aunado a la restauración ecológica de sus jardines y del Manantial de Santa Fe. También, en la Antigua Fábrica de Cartuchos del Campo Militar 1, estará la Bodega Nacional de Arte y Colecciones, con acervos de los museos de la Secretaría de Cultura para la restauración y conservación de colecciones tanto públicas como privadas.

En la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec se contará con una cineteca. Foto: Secretaría de Cultura

Asimismo se contará con la Cineteca Nacional del Poniente aprovechando la infraestructura existente en la Cuarta Sección y adaptándola para salas de cine, y con un Pabellón de la Defensa Nacional que fungirá como museo para exposiciones temporales y permanentes sobre la cultura, historia y educación militar mexicana, desde sus orígenes prehispánicos hasta nuestros días.

“Será el mayor proyecto biocultural del país en un espacio tradicional y querido como es el Bosque de Chapultepec. Su carácter de prioritario asegura el desarrollo del proyecto durante los próximos años”, concluyó la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro.