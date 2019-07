Centro Cultural Multiversidad

Charlan sobre la obesidad y el caos de la abundancia

Dijo que la comida empacada está llena de aditivos químicos que generan adicción

Héctor Guardado

Mazatlán._Los orígenes de la obesidad son multifactoriales, que tienen que ver con el metabolismo, determinado por el sistema hormonal y otras variables, por la influencia del medio ambiente que incita a la ingesta de comida chatarra llena de aditivos que cambian el metabolismo, expresó la doctora Graciela Arias Villegas, en la conferencia Obesidad el caos de la abundancia.

Mencionó que existen muchos mitos alrededor de la obesidad, como el que la ingesta de grasas es una de las principales causas, es una afirmación que no se debe tomar como verdad absoluta y que el balance de calorías en el que están basadas gran cantidad de dietas no determina el éxito porque no toma en cuenta las variables químicas que suceden el cuerpo.

Advirtió que la comida empacada está llena de aditivos químicos para conservarla y para generar adicción y los calificó como comida peligrosa.

“La comida chatarra está diseñada con una mezcla perfecta de grasas, carbohidratos, sal y azúcar, que detonan adicción, tienden a cambiar negativamente el metabolismo y facilitan estados como la obesidad”.

Dijo que la ingesta de carbohidratos, como las harinas, impulsan la producción de insulina que los convierte en grasas y causa la acumulación de esta.

El consumo de carbohidratos en forma de vegetales ayuda a no acumular grasa porque estos no estimulan la producción de insulina.

Expuso que empezar el día con vegetales verdes, después las proteínas y las grasas generan un trabajo químico más eficiente y que los ayunos sirven para estabilizar la producción de la insulina y que se pueden realizar de 24 o de 16 horas de manera intermitente.

Aconsejó mantenerse alejados de los alimentos de diseño y crear un ambiente libre de estímulos que generen malos hábitos alimenticios.

Graciela Arias Villegas

Es licenciada en Ingeniería Bioquímica; estudió la Maestría en Nutrición que le permitió relacionar sus amplios conocimientos de química con los alimentos y la manera en que se comportan dentro del organismo.