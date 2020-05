BALONCESTO

Charles Barkley, la ex estrella de NBA que confesó que jugó ebrio

El ex basquetbolista se encontraba celebrando un ‘traspaso’ a otro equipo

Noroeste / Redacción

En los 80 y 90, Charles Barkley fue una estrella de la NBA y nadie imaginó que una vez jugó ebrio, ya que es en la actualidad que el exjugador confiesa que sucedió esa noche en la que había ingerido alcohol.

Se trataba de su último año con Filadelfia, ya que emigraría a los Lakers, de tal manera que creyó que la transacción ya estaría lista antes del partido, por lo que estuvo tomando creyendo no jugaría; sin embargo, le negociación se trabó.

“Mi agente me llamó y me dijo que iba a ser traspasado a los Lakers ese mismo día. Era mediodía y mis amigos y yo salimos a emborracharnos para celebrarlo. De hecho, mi representante me volvió a llamar y me dijo que estaban finalizando el traspaso y que volvería a ponerse en contacto conmigo”, dijo la ex estrella para ESPN.

El representante sí le llamó más tarde, tres horas después, pero sería para decirle que los Sixers no habían querido aceptar la negociación de último momento.

“Yo estaba borracho como una mierda y teníamos partido esa noche. ‘Los Sixers tuvieron miedo de apretar el gatillo’, me dijo. Tiene que ser una broma. Hay partido esta noche y yo estoy completamente borracho”, dijo Barkley.

Los Ángeles ya no fue su destino, pero tuvo una época de cuatro años con Phoenix Suns de 1992 a 1996, lo mismo que con Houston Rockets de 1996 y 2000; con Philadelphia jugó de 1984 a 1992.