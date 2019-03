TAEKWONDO

Chayito Espinoza inicia su gira de despedida del taekwondo

La triple medallista olímpica buscará acudir a su cuarta cita veraniega con el fin de cerrar su ciclo profesional con su

Noroeste / Redacción

Este 2019 es un año clave para las aspiraciones de María del Rosario Espinoza, toda vez que se encuentra en la recta final de su carrera.

La triple medallista olímpica regresó la noche del lunes, junto a la Selección Mexicana de Taekwondo, del Campeonato de la especialidad en República Dominicana en busca de su pase a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Uno de mis objetivos del año es estar en Juegos Panamericanos y ganar porque sé que estoy viviendo mi última etapa dentro de la competencia, pero me gusta y lo sigo disfrutando”, dijo.

María ganó Oro en Beijing 2008, Bronce en Londres 2012 y Plata en Río 2016, por lo que Tokio 2020 se traduce en el cierre de su carrera profesional, por lo que su trabajo va enfocado en conseguir una presea más y convertirse en una histórica con cuatro metales olímpicos.

“Tokio 2020 es mi principal motor, mi objetivo. La competencia interna es lo que me ha ayudado, cuando no tengo fácil el camino me motiva y me hace sacar el extra”.

Para este campeonato en República Dominicana, la sinaloense regresó con un metal plateado en la categoría de -73 kg al caer ante la brasileña Raiany Pereira en punto de oro.

“En lo físico es un trabajo diferente y así estamos trabajando. Tuve una lesión en el 2016 y por eso trabajo diferente, pero me ha ayudado a mejor también aspectos técnicos”.

María del Rosario seguirá su preparación para los siguientes retos, con la mira fija en Tokio 2020, donde podría despedirse de su carrera en el Taekwondo.