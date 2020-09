Checo Pérez es sancionado con un puesto en la parrilla de salida para el GP de la Toscana

SCARPERIA._ Sergio "Checo" Pérez (Racing Point) recibió penalización de un puesto en la parrilla de salida para el Gran Premio de la Toscana, el noveno del Mundial de Fórmula 1, en el debutante circuito italiano de Mugello, donde marcó el séptimo tiempo en el segundo entrenamiento libre.

El piloto mexicano fue culpable del percance contra el finlandés Kimi Raikkonen en la Práctica 2.

"Checo" fue séptimo al quedarse a segundo y dos décimas del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), en una sesión en la que todos marcaron su mejor vuelta con neumático blando y que concluyó con 28 grados centígrados ambientales y 40 en el asfalto.

El mexicano, que anunció el miércoles que no seguirá en Racing Point, escudería que pasará a denominarse Aston Martin y que informó el jueves de que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) -cuádruple campeón mundial (2010-13, con Red Bull)- ocuparía su asiento en 2021, dio 34 vueltas y en la mejor de ellas paró el cronómetro en 1:18.198.

Pérez protagonizó uno de los incidentes del ensayo vespertino, cuando, al volver a pista desde el 'pit lane', chocó -y sacó de pista- a Raikkonen (Alfa Romeo). Acción que fue investigada y le costó la sanción de un puesto en la parrilla de salida, y además se le quitará un punto en su licencia al bravo piloto tapatío.

Perez 💥 Raikkonen

Sergio Perez has received a 1-place grid penalty for this incident in FP2 #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/gHfcJfzh3e