‘Checo’ Pérez luce armadura de Iron Man

Si alguien sabe de adrenalina ese el piloto mexicano Sergio Pérez, quien entiende muy bien lo que es manejar un vehículo a 350 kilómetros por hora. Por eso, en redes sociales han imaginado cómo luciría el volante en la armadura de Iron Man, el personaje de Marvel Comics.

En un breve video recopilatorio de varias imágenes donde aparece el personaje en diferentes películas, fue colocada la imagen de volante de Fórmula 1, “Checo” Pérez y el resultado es increíble pues el tapatío luce como el actor Robert Downey Jr. y perfectamente podría interpretar al multimillonario Tony Stark en alguna de las películas de Marvel.

Since you all liked Checo Hunt... how about Checo Stark? #F1 #Formula1 #BritishGP #SilverstoneGP @SChecoPerez @RacingPointF1 pic.twitter.com/4WLIw2eF60