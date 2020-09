Checo Pérez no seguirá en Racing Point la próxima temporada de la F1

El piloto mexicano Sergio Pérez anunció que finalizará su relación con Racing Point Team al concluir la actual temporada en Fórmula 1.

Unas horas después de que el jefe de la misma asegurara que nunca buscaron a Sebastian Vettel, en su cuenta de Twitter, 'Checo' publicó una carta donde anunció la separación con Racing Point y donde agradeció el apoyo de todos los fans durante siete años.

"Todo tiene un principio y un final, y tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada", escribió Pérez en un comunicado.

"En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros".

Pérez aclaró que por ahora no sabe cuál será su destino y espera encontrar un proyecto que corresponda con sus expectativas.

“No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta”.

Tengo algo que anunciarles...

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

