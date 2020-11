Checo Pérez saldrá tercero en el GP de Turquía; su coequipero, Lance Stroll, arrancará primero

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera pole de su carrera en F1

Sinembargo.MX

ESTAMBUL._ El canadiense Lance Stroll (Racing Point) dio la sorpresa y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Turquía, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, que el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que puede igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher, afrontará desde la sexta plaza.

En una sesión de calificación caótica, Stroll logró la primera “pole” de su carrera en F1 al cubrir los 5 mil 340 metros de la lluviosa pista turca en un minuto, 47 segundos y 765 milésimas, 290 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull) y con medio segundo de ventaja sobre su compañero mexicano Sergio Pérez, que arrancará tercero.

“El de hoy ha sido un gran resultado para el equipo, un resultado que no esperábamos”, explicó “Checo”, nacido hace 30 años en Guadalajara y que ocupa la sexta plaza, con 82 puntos, en un Mundial que podría resolver a su favor este domingo el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que buscará igualar el récord de siete títulos del alemán Michael Schumacher desde el sexto puesto en parrilla.

“Definitivamente prefiero salir tercero que segundo, porque creo que mañana en la salida eso será una buena diferencia”, comentó el bravo piloto tapatío en la pista de las afueras de Estambul, donde el holandés Max Verstappen (Red Bull) arrancará segundo y en la que él se quedó a algo mas de medio segundo de su compañero canadiense.

“Checo” saldrá desde la segunda fila, desde la que partirá a su lado el otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, que acabó la calificación en cuarta posición.

Por su parte Stroll declaró en el circuito del Istanbul Park que “no” se lo puede “creer” y que “es el mejor momento de” su “carrera”.

“No puedo plasmar en palabras lo que siento ahora mismo, no me esperaba acabar tan adelante, porque justo antes de la calificación no sabía si realmente seríamos tan competitivos”, explicó Stroll, primer canadiense que firma una “pole” en F1 desde que lo lograra por última vez Jacques Villeneuve en 1997 y en España, en el Gran Premio de Europa, que se disputó ese año en el circuito de Jerez.

“Sí confiaba en el coche, pero había que ver qué podía pasar. Al final, todo me cuadró en mi último intento y ahora estoy en la ‘pole’. Es una gran alegría, después de unas semanas bastante difíciles, sobre todo después de Mugello (Italia)”, explicó Stroll, nacido hace 21 años en Montreal y que es undécimo en el Mundial, con 57 puntos.

LAS POSICIONES

“Checo” saldrá desde la segunda fila, desde la que partirá a su lado el otro Red Bull, el del tailandés Alexander Albon, que acabó en cuarta posición la cronometrada principal.

Hamilton arrancará sexto, desde la tercera fila y al lado del australiano Daniel Ricciardo (Renault), que ocupará la quinta plaza de la parrilla tras una calificación caótica que fue suspendida dos veces, con bandera roja, durante su primera ronda (Q1): una durante 45 minutos por la lluvia que hacía aún más resbaladiza una pista recién reasfaltada -que ya deslizaba en exceso durante los ensayos del viernes, en seco-; y otra justo después de reanudarse, para sacar de pista el accidentado Haas del francés Romain Grosjean.

STROLL POLE Perez's first ever top three start Mercedes duo in P6 and P9 Yep... that just happened!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/JjTKz24pD8 — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), único que aún tiene la (muy remota) posibilidad de arrebatarle el Mundial a su compañero inglés, saldrá noveno, desde la quinta fila y al lado del italiano Antoio Giovinazzi (Alfa Romeo).

El francés Esteban Ocon (Renault), séptimo, lo hará desde la cuarta y junto a él arrancará el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) ganador del primer Gran Premio disputado en Turquía, en 2005 y a bordo de un McLaren.

Sainz quedó eliminado en la segunda ronda (Q2), en la que también “cayeron” su compañero inglés Lando Norris y los dos Ferrari, el del alemán Sebastian Vettel y el del monegasco Charles Leclerc. El madrileño arrancará decimotercero, un puesto por detrás de Vettel y una plaza por delante de Leclerc. La carrera está prevista a 58 vueltas.