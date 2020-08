Checo Pérez supera la cuarentena y espera un test negativo para volver a la acción

LONDRES._ El piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, superó este jueves la semana de cuarentena requerida por el Reino Unido tras su positivo por COVID-19 de hace una semana y espera a que el test al que se está sometiendo dé negativo para poder competir en el Gran Premio del 70 Aniversario.

Según confirmó su escudería, Racing Point, las autoridades sanitarias inglesas han certificado que 'Checo' Pérez ha cumplido con la cuarentena impuesta después de que diera positivo por coronavirus el jueves pasado, lo que le impidió competir en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde el alemán Nico Hülkenberg compitió en su lugar, aunque no pudo correr por un problema mecánico.

