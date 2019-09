FÓRMULA 1

‘Checo’ Pérez ve difícil conseguir puntos en el Gran Premio de Italia

El piloto mexicano de la escudería Racing Point no tuvo fortuna en la clasificación, por lo que deberá salir desde la posición 17 de la parrilla en el Circuito de Monza

Noroeste / Redacción

MONZA._ El piloto mexicano Sergio Pérez prevé complicado sumar puntos en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Italia, décima cuarta fecha de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.

Debido a que no cuenta con la nueva especificación en la unidad de potencia y es consciente que eso lo hará menos veloz que diversos competidores durante las vueltas en el Circuito de Monza.

“Es una pena porque este es el motor anterior, el motor nuevo no está listo. Hubiera sido ideal cambiarlo aquí, pero ahora lo vamos a tomar en Rusia. Tuvimos muchos problemas de motor lo cual nos aleja de los puntos”, señaló.

Incluso el mexicano enfrentó las complicaciones del motor este sábado cuando su monoplaza se detuvo a la salida de la curva tres para quedar eliminado en la Q1 de la clasificación.

“Es una gran pena. Perdimos una oportunidad hoy y no pudimos pasar. Creo que era algo con el motor, pero aún no lo sé, no he hablado con mis ingenieros”, comentó en el portal oficial del equipo Racing Point.

Añadió: “Acabo de perder el poder y tuve que detener el auto. Veremos lo que podemos hacer mañana. Esperemos que podamos minimizar el daño y tener una carrera fuerte para tratar de ganar puntos”.

Pérez Mendoza largará desde el décimo séptimo puesto de la parrilla de salida siempre y cuando la escudería no decida hacer modificaciones que le provoquen una sanción que lo haga retroceder más posiciones.

Si bien “Checo” considera que será hasta después de los Grandes Premio de Italia y Singapur cuando se hagan las actualizaciones del motor Mercedes, la última palabra la tendrá Racing Point.

“Los problemas de la unidad de potencia deben investigarse y comprenderse por completo. Significa que Sergio comenzará mañana al final de la parrilla, lo cual es un poco frustrante. Estamos trabajando con Mercedes para decidir qué unidad de potencia será la mejor para la carrera”, resaltó Otmar Szafnauer, director del equipo inglés.