Chelsea ficha a Hakim Ziyech por 40 millones de euros

LA HAYA._ El Ajax hizo oficial este jueves el traspaso del futbolista Hakim Ziyech al Chelsea el próximo verano por 40 millones de euros más cuatro en variables, informó el club en un comunicado.

“Cinco meses más de magia en Amsterdam. Nuestro mago jugará la próxima temporada en el Chelsea”, publicó la cuenta oficial del Ajax en Twitter con una foto de espaldas del extremo marroquí.

Los británicos intentaron cerrar la operación en el mercado de invierno, pero el club holandés mantuvo su política de no dejar ir a sus jugadores más determinantes a mitad de temporada.

Hey @ChelseaFC, you have to believe in his magic.

And great things will happen. 🔮

#𝚆𝚒𝚣𝚊𝚛𝚍𝙾𝚏𝙰𝙼𝚂 pic.twitter.com/XMYCtuYR2e