Chenel, del PRI al PAN, al PAS,al PRD y ahoraâ€¦ Â¡independiente!

Para el 'Record Guinnes'

Chenel, del PRI al PAN, al PAS,al PRD y ahora… ¡independiente!

José Manuel Valenzuela López, ex Alcalde de Angostura y actual Diputado local, revela que está reflexionando declararse hombre sin partido

José Alfredo Beltrán

CULIACÁN.- Si existiera una categoría en el llamado "Récord de Guinnes", para políticos que cambian muchas veces de camiseta, quizá el campeón sería un sinaloense.

Y es que el ex Alcalde de Angostura, José Manuel Valenzuela López, está reflexionando ahora si deja la bancada del PRD, a la cual se integró a inicios de la 63 Legislatura, para declararse "independiente".

Aunque, de concretarse ese escenario, sería en realidad un Diputado sin partido.

"Chenel", como se le conoce popularmente, es un político invicto en las urnas. Ha ganado todas las elecciones en las que ha participado. Tres veces ha sido Alcalde de Angostura, y en dos ocasiones, Diputado local.

Primero fue Alcalde y Diputado local por el PRI. Luego, bajo la coalición que postulaba a Malova en el 2010, apuntalada por el PAN, conquistó de nuevo la silla municipal.

Más tarde, reapareció en 2016 cobijado por el PAS, para ser Presidente municipal por tercera ocasión. Y en 2018, el Partido Sinaloense lo cobijó de nuevo, para llevarlo a la curul por el Distrito 09, que abarca Angostura y Salvador Alvarado.

Pero "Chenel" sorprendió a inicios de octubre, cuando anunció su ruptura con el PAS y se sumó al único perredista, Édgar González, para formar ambos una bancada.

Aseveró entonces que temía por su vida, por un "atentado en su contra", con lo cual envió reflectores hacia Héctor Melesio Cuén Ojeda, líder del PAS. Según palabras del propio Chenel, Cuén “se encabronó” al anunciarle de su decisión.

Y es que con esta jugada Valenzuela López desintegró, de hecho y derecho, la bancada pasista, dejado sola a Angélica Díaz, esposa de Cuén.

Posterior a sus declaraciones, "Chenel2 corrigió, argumentando que no utilizó las "expresiones correctas", para aludir a Cuén.

Recientemente una confrontación entre Édgar González con Cuén, a raíz de que el perredista dio voz a los jubilados que proclaman una reforma a la Ley Orgánica de la UAS, para regresar el voto directo a los universitarios, volvió a colocar a Valenzuela López en un dilema.

En este contexto, González declaró que "Chenel" fue convocado a hablar con Cuén, de nueva cuenta.

Entrevistado al respecto, Valenzuela López admite que "platicó con el maestro".

"Pero no platicamos de eso, no se trató el tema ese (mesa de análisis sobre la reforma a la Ley Orgánica a la UAS, auspiciada por su compañero del PRD), me reuní con él".

"No hay que olvidarse que yo he tenido una relación con él, que recientemente hubo una fisura, y de alguna manera yo como soy un hombre sensible en el sentido de que pues me preocupa a veces que haces cosas y después lo reflexionas, yo quería intercambiar algunas reflexiones, comentarios, con él, en el buen sentido, como personas a la cual le tengo yo respeto", señala.

--¿Se ha planteado usted regresar al PAS, que finalmente lo apoyó para llegar a la curul?

--Sí, yo fui postulado por la coalición, iban los cuatro partidos, PAN, PRD, MC, PAS, fui postulado por ellos, como fui anteriormente para presidente, por eso te digo que ciertamente le tengo gratitud (a Cuén), igualmente la gente, afortunadamente gracias a Dios te apoya, te sigue, confía en ti.

--¿Cuén confía en usted todavía?

--Yo no puedo precisar, yo solamente quiero llevar buena relación con él, respetuosa.

--¿Pero no se ha planteado que usted vuelva al PAS, a la bancada del PAS?

--Platicamos, lo que pasa es que ya no se puede regresar, al inicio me fui al PRD; puedo yo volver, puedo ser independiente, porque ya no puedes tú integrar una bancada.

Cuando no es grupo parlamentario, no te puedes ir a otro partido que no fuiste tú postulado, que no fue la coalición, a mí lo que me queda, si llegara a tomar la decisión, sería diputado independiente.

--¿Sí ha pensado eso?

--Son cosas que pueden suceder.

--¿No está de acuerdo con el desempeño de Edgar González (coordinador de la bancada del PRD)?

--Sí, es un joven sano, yo lo admiro y estimo.

--¿Cuándo toma la decisión de si se va de “independiente”?

--Todavía no lo sé, en eso estamos.

'Nada' con la UAS

"Chenel" remata que en el caso del diferendo entre Édgar González y los cuenistas, que se oponen a una reforma a la UAS, "cada quien es libre de sus actos".

Pero en lo que toca a él, enfatiza Valenzuela López, con el tema de la reforma a la UAS… no se mete.